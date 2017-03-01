嫦娥四号明年发射 挑战人类首次月球背面软着陆

（联合早报网讯）全国政协委员、中国航天科技集团公司五院月球探测卫星总指挥兼总设计师顾问叶培建1日受访时表示，中国探月第四期工程即将拉开帷幕。

新华社报道，按计划，嫦娥五号将在今年年底完成探月“绕、落、回”的最后一步，届时，中国探月三期的目标就已全部完成。但中国进一步探索月球的步伐不会就此停止，紧随其后的嫦娥四号计划于2018年发射。

在叶培建看来，嫦娥四号和中国未来计划进行的月球南北极探测都属于探月第四期工程。他认为，探月四期的主要目标任务包括开展以机器人为代表的月球南北极探测、建立无人的月球科考站，让着陆器、机器人和地面上的人更好地联合工作等。

叶培建说，“探月四期，中国的探测器将落在月球更多的地方，探测更多的东西，有更多的机器人参与进来。”



据悉，嫦娥四号将实现全人类首次在月球背面软着陆并巡视探测，同时，中国会提前半年向地月拉格朗日L2点发射一颗中继卫星，为地球与月球背面的嫦娥四号提供中继数据通讯服务。

此外，嫦娥四号将从月球背面开展射频测量，由于避免了太阳及地球的干扰，该测量将获得更多以前无法获知的信息。

自2004年启动的中国探月工程，分“绕、落、回”三期。此前，嫦娥一号、嫦娥二号及嫦娥三号已分别完成第一期、第二期任务。