大学校园蒋中正铜像被破坏 高雄一日两起

（联合早报网讯）高雄中山大学及高雄师范大学蒋中正铜像今天（3月1日）分别传出遭到破坏，校方已报警处理。

台湾联合新闻网报道，警方今天凌晨1点40分左右接获中山大学陈姓保全人员报案指出，校内蒋中正铜像遭人泼红、白漆，警方赶到见铜像已遭漆袭，现场有数名学生。

警方调查，当时有六七名中山大学学生聚集在铜像前表达诉求，学校警卫前来柔性劝导学生不要破坏铜像，有学生趁隙将红、白漆分别从蒋中正铜像头顶向下泼洒后离去。

校方已派员清洗，发现白漆是水泥漆可用清水清洗掉，但红漆是油漆，无法用水清洗，另请专人清理。

警方说，已掌握中山大学邓姓硕士班学生伙同其他六名同学涉案，但因案件属告诉乃论，且校方表示不提告，因此并未传唤学生到案。

中山大学校园内孙中山及蒋中正铜像连在一起，孙中山坐着，蒋中正穿军装站在旁边，2012年1月14日是总统选举投票日，蒋中正铜像头部被喷白漆、眼睛喷黑漆、上半身红漆，嘴巴还被破坏挖洞。去年2月28日凌晨蒋中正铜像也被泼白漆、套上黑色塑胶袋。校方今年增派人力监控，还是被泼漆。

另外，高雄师大校内的蒋中正铜像底座有一面遭黑色喷漆喷写“威权遗毒”，另一面则画有纳粹标志，校方今天上午发现后已报警处理。