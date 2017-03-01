洪秀柱：民进党去蒋化就是要去中华民国

（联合早报网讯）昨天是台湾228事件70周年，国民党主席洪秀柱在今天下午在中常会上批评，民进党政府种种作为，包括去蒋化，就是要去中华民国，要借助这过程，塑造中华民国是个外来政权，屠杀人民，为台独做好所有政治铺陈。她呼吁民进党政府停止这种让台湾社会集体自残的行为，否则将为台湾带来灾难性的后果。

台湾联合报报道，洪秀柱质疑，再次当家的民进党不思如何弥平伤痕，继续将228当成政治提款机，以转型正义为名，行政治整肃为实的政治追杀。

洪秀柱表示，目前的执政党对二二八各种作为，主要是为政府推出促进转型正义的法案，进行暖身的活动，现在焦点是去蒋，将蒋中正丑化为纳粹希特勒，钉上历史的十字架，在转型正义之名下，彻底清除李登辉执政前所有中华民国在台湾的符号，去蒋就是去中华民国，这是去中国化的核心工作。

洪秀柱说，民进党政府要借助这过程，塑造中华民国是个外来政权，屠杀人民，目的是为台独做好所有政治铺陈。

洪秀柱表示，国民党要对执政党的作为，强烈谴责，台湾社会不该落入仇恨和冤冤相报的循环，政府应停止这种让台湾社会集体自残的行为。蔡英文总统也不要再执迷不误，无视经济民生，将去蒋化或消灭国民党的种种作为摆在第一优先，否则这一切只更加证明，都是为了掩饰蔡政府施政无能，只会用意识形态来维持政权。