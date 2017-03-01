农业部：经政府批准的转基因农产品是安全的

（联合早报网讯）中国农业部2月28日对外公布消息说，农业部已对2017年中国的农产品转基因监管工作进行部署，并指出，经过政府批准的转基因农产品是安全的。

据中新网报道，农业部27日召开全国农业转基因生物安全监管工作会议。会议强调，转基因是一项新技术，也是一个新产业，具有广阔的发展前景。通过科学严格的安全评价，经政府批准的转基因农产品是安全的。发展转基因是国家战略，中央对转基因工作要求是明确的，也是一贯的，即研究上要大胆，坚持自主创新；推广上要慎重，做到确保安全；管理上要严格，坚持依法监管。

会议对2017年中国农业转基因监管工作进行了五项部署。

一是突出监管重点。继续做好研究试验、南繁基地(中国重要育种基地，位于海南省)、品种审定、种子生产、加工经营等环节监管，强化番木瓜苗木生产和进口环节监管。

二是落实主体责任。督促研究试验单位、种子企业、进口企业、加工企业切实担负起主体责任，落实监管措施。

三是强化管理责任。加强属地管理，继续做好绩效考核、约谈问责、督导检查，层层传导压力，层层落实责任。

四是加大科普宣传。拓宽渠道、搭建平台、建好队伍，科学发声、主动发声、经常发声。

五是提升监管能力。加强监管体系建设，提高技术支撑能力，加大案件曝光力度，主动接受社会监督。