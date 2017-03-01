台湾农委会主委林聪贤：台湾经济海域不能让

（联合早报网讯）台日渔业委员会第六次会议今天（3月1日）开始，一连三天在日本东京召开。台湾农委会主委林聪贤下午表示，尽管国际之间对于中华民国的国家定位，包括主权仍有很大争议，但台湾固有的经济海域，这条线绝对不能让；至于和日本有重叠的部分，双方可以模煳，且互相协调。他也表示，有关冲之鸟争议海域台方渔权的部分，海巡署应加强护渔，让政府做渔民的后盾。

据中央广播电台报道，攸关渔民权益的“台日渔业协议第六次协调会”正在日本召开，农委会主委林聪贤表示，台湾渔民在国际社会较有竞争力，因此也常会和他国发生纠纷，目前农委会的立场是希望寻求国际谈判，也就是和日本、菲律宾、印度尼西亚以及中国大陆，谈论所属的经济海域空间，并提出互惠原则。举例来说，像是菲律宾和印尼希望台湾给予农业交流和合作，台湾就可以会求菲律宾对台方渔民友善。

林聪贤也指出，国际之间对于中华民国的国家定位，包括主权仍有很大争议，因此台湾少了话语权，但渔民希望政府做他们的后盾，所以面对即将来临的渔汛期，政府也会加强护渔，台湾固有的经济海域绝对不能退让。

林聪贤说：“我们中华民国固有的经济海域，这条线是不能让，但是国际之间对于台湾，也就是中华民国的国家定位，包括主权的问题，还有很多的争议。过去我在地方，苏澳的南方澳，最重要的是日本的钓鱼岛和南边的冲之鸟礁，我觉得后来的发展都有暂定执法线，也就是重叠的部分大家可以去模煳，但互相有协调。”

不过，对于具争议的冲之鸟海域，渔民是否还能放心的去捕渔？林聪贤则没有正面回应，只表示会加强护渔，且希望渔船都能够装设渔船监控系统（VMS），保护自身的权益。