中美共同纪念“上海公报”发表45周年

（联合早报网讯）中国驻洛杉矶总领馆与美国理查德·尼克松基金会2月28日在位于美国加利福尼亚州约巴林达市的尼克松图书馆举行纪念尼克松总统访华暨“上海公报”发表45周年纪念仪式。

据新华社报道，中国驻洛杉矶总领事刘健在纪念仪式上致辞说，“上海公报”确认了一个中国的原则，具有深刻的历史意义。1979年中美建交后，经过38年的发展，两国关系已经超越了双边的历史范畴，稳定和良好的中美关系为国际社会所期盼。

理查德·尼克松基金会主席比尔·巴瑞鲍特在致辞中说，中美关系自1972年尼克松总统访华后有了巨大的发展，中美两国在商贸以及经济合作等领域有着广泛共同利益。如今，中美之间每17分钟就有一架航班起降，中美之间的文化交流也令两国人民受益。他祝愿中美两国按照“上海公报”精神，尊重彼此文化与制度，继续加强合作。

出席纪念仪式的还有1972年尼克松访华随行人员代表，尼克松外孙克里斯托弗·尼克松·考克斯，以及一些美国商界人士和地方官员。

1972年2月28日，中美共同发表两国间的第一个联合公报，即“上海公报”。公报中，美国首次公开承认“只有一个中国”“台湾是中国的一部分”。“上海公报”与此后两国于1978年12月和1982年8月相继发表的建交联合公报和“八·一七公报”一道，成为中美关系发展的指导性文件。