银监会新主席郭树清 明将“首秀”国新办

（联合早报网讯）中国银行业监督管理委员会官网显示，郭树清已出任银监会主席、党委书记。另据中国国务院新闻办公室消息，郭树清明天（3月2日）将首次以银监会主席身份出席发布会，介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。

中国新闻网报道，郭树清，男，汉族，1956年8月生，内蒙古察右后旗人，中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业法学博士。他曾任中国证券监督管理委员会主席、党委书记；后转任山东省委副书记、山东省省长、省政府党组书记。他近日卸任山东省委副书记、常委、委员职务。

郭树清的学术能力有口皆碑。他曾在宏观经济学、比较经济体制领域发表论文300余篇，出版着作10余部，还两度获得孙冶方经济学奖。有业内人士称，郭树清为人谦和、学术功底深厚，善于独立思考，敢于改革创新，是着名的学者型官员，也有人称其为“金融思想家”和“改革家”。

第一财经网报道，郭树清对银行业并不陌生，他曾在建设银行董事长的位置上一坐就是六年，其间他带领建行完成港股和A股的上市，推进建行转型。对于银行业的看法，他曾在2007年接受专访时表示，银行业金融创新的迫切性日益增强，“只有不断创新，才有可能抵御各类风险”。“市场化”是他无论在监管岗位还是政府官员岗位上提及较多的改革方向。

据知情人士透露，郭树清在近日的银监会内部会议上发言称，要增强“四个意识”，带头讲政治，狠抓党建，同时提到自己很高兴回到金融系统，这是与前任银监会主席尚福林的第二次交接。2011年11月，郭树清从尚福林手中接过证监会主席一职，随后尚福林赴任银监会主席。郭树清在会上未对具体监管业务过多涉及。