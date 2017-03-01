港特首选举提名期结束 林郑月娥 胡国兴 曾俊华成功“入闸”

（联合早报网讯）香港特首选举提名期今天（3月1日）结束，曾俊华、胡国兴、林郑月娥成功“入闸”，叶刘淑仪未能取得足够提名，宣布终止选举工程。学者认为，林郑的胜算最大，曾及胡只能寄望得到足够“暗票”的支持才有可能逆势反胜。

香港选举事务处已先后确认三人所提交的选委提名有效，成为候选人，角逐第五任行政长官，1194名选委将于本月26日在香港会展中心以不记名方式投票，最多两轮，每轮中只要有人取得601票就得胜。

林郑今天重新提交七份原先字迹潦草的选委提名，以及一份新的提名，合共提交580份；曾俊华及胡国兴也先后补交提名，其中，曾补交了五份，令其提名增至165份，胡则补交一份令其提名总数达180份。

叶刘淑仪今天下午在记者会上承认参选失败，但表示其失败并非她或团队表现欠佳，而是源于制度问题，选委只有1200人，不足分配。她坦言，当确定提名失败后，心情反而轻松，“大家都希望我加入辩论，可惜没有机会。”

被多次追问未能“入闸”有何感受时，叶刘自言不喜欢做“悲剧角色”，只希望开开心心活下去。她说，上星期仍期望有戏剧性变化，直至近两三日已知道没有机会，甚至还有四名选委转投至林郑阵营。

她透露，经历了77日选举工程，她花了500至600万港元（91至109万新元），与各界别选委共会面137场，14次下社区，21次出席论坛，发出100篇新闻稿，“虽然选情一直落后，但战至最后一兵一卒。”

叶刘一直不愿意透露最终得到多少份提名，仅表示远远落后于150票的门槛。被问到是否遭香港中联办“封杀”时，她仅称，本来有人提名她，被大力游说下改为提名林郑。但她感谢那些在压力下仍提名她的选委。

被问到未能“入闸”，会否影响她与中联办和京官的关系时，叶刘表示，日后关系如何要视乎发展：“你对我好，我对你好。”她坦言，自己不是“以眼还眼，以牙还牙”的人，会基于尊重，顾全大局。

提名叶刘的工业界选委沈运龙到场继续支持。他说，曾收到很多提名建议，包括“西环”（即中联办）也有给予意见，“但从来没有人用枪指住我（投票）”。他强调，港人若有要求，要自己站出来争取。

林郑再提交提名时，也回应记者说，已留意到叶刘宣布结束竞选工程，自己非常尊敬她在竞选工程期间的努力不懈，及敬佩她用心用力写政纲。她也说，不清楚叶刘所指“被拿走提名”的事。

另一方面，香港政制及内地事务局长谭志源在立法会上说，北京在特首选举有实质任命权，根据《基本法》，特首选举也非纯属香港自行管理事务，北京可在符合法例及有需要时提出原则性的看法。

他也说，若有选委受到威迫利诱，觉得提名和投票“身不由己”，可向选管会和执法机构作出投诉。他呼吁社会人士要谨言慎行，以免违反相关法例。他说，投票日将在场地布置上，确保选委可以投暗票。

他说：“会展（中心）到时会拆除闭路电视，也会有警员和保安布防，确保不会有其他人进入。投票间封顶，屏障有两米高，点票前会‘捞匀’（完全搅拌）选票，以免有人知道选委的投票意向。”

谭志源也说，北京一旦不任命当选人，法例已列明，要在7月1日后的120日再举行选举，期间会由政务司司长署任特首。