为两会做准备 北京启动一级安保措施

（联合早报网讯）中国全国人大和全国政协年会（两会）将于3月3日开幕，北京从3月1日起启动一级安保措施，北京禁止“低慢小”航空器飞行，乘坐长途大巴进京必须实名制购票，地铁站等人流密集的公共场所增加了武警岗哨，许多被官方临时雇用的民众也戴着红袖标在大街小巷巡逻。

据中国公安部网站消息，国务委员、公安部部长郭声琨2月28日在北京、天津、河北检查环京“护城河”安保工作，详细了解进京车流量、安保勤务模式、安检设备应用等情况。他说，要坚决把各类安全隐患查堵在外围，确保进入北京的“人干净、车干净、物干净”，真正织密筑牢北京安全屏障，努力为全国两会顺利召开营造良好社会环境。

郭声琨要求各级公安机关“坚决打赢两会安保这场硬仗”，全面加强社会面整体防控，严厉打击各类违法犯罪活动，严防发生暴力恐怖、个人极端案事件和重特大公共安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

据了解，从3月1日到17日，北京市公安局和驻京武警部队实施全员暂停休假。公安部副部长、北京市公安局长王小洪表示，要坚持“万无一失、一失万无”的工作标准，以重大活动安保为牵动，以预测预警预防各类风险为着力点，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐的各项工作。

北京警方2月27日通报称，为加强“低慢小”航空器管理工作，根据上级部门统一部署，决定于3月1日零时至3月16日24时，在以天安门广场为中心的200公里半径范围内，禁止一切单位、组织和个人进行各类体育广告娱乐性飞行活动。

“低慢小”航空器是指飞行高度在1000米以下、飞行时速小于200公里、雷达反射面积小于2平方米的航空器具，主要包括轻型和超轻型飞机、动力滑翔伞、无人机、航空模型等12类。

同时，北京市官方还要求，在北京市行政区域内禁止生产、销售、燃放“孔明灯”。对于非法生产、销售、燃放孔明灯的单位及个人，相关部门可对其依法查处，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

从3月1日起，各地民众到汽车客运站购买跨省市的长途汽车票需提供身份证件，票面也将与火车票一样，印有本人身份信息，在进站上车时与本人身份证件核对信息。对拒不提供本人有效身份证件原件或者票、人、证不一致的将不被允许乘车。