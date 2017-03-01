ISIS在最新视频焚烧中国国旗 恫言为受压迫者复仇

（联合早报网讯）伊斯兰国组织（ISIS）属下的中国维吾尔族成员，在该组织发布的一段最新视频中恫言，不惜“血流成河”，要回国替受压迫者展开报复。专家指出，这相信是伊斯兰国组织首次直接对中国发出威胁。

据法新社报道，ISIS旗下一个分部2月27日发布一段半小时视频，当中出现中国国旗焚烧的画面，以及数名来自中国的维吾尔族武装分子。

总部位于美国的赛德情报集团指出，视频中，一名维族武装分子处死一名告密者之前，以维吾尔语说：“你们中国人，不明白人民说的话！我们是哈里发国（伊斯兰帝国）战士，会以武器的火舌向你们说明，会血流成河，为受压迫者展开报复。”

澳大利亚国立大学亚太学院国家安全学院副教授克拉克（Michael Clarke）说，这相信是口操维语的武装分子首次对ISIS宣誓忠诚，并直接对中国发出威胁，显示中国已非常清楚地成为圣战论述的目标。

视频中也可见手持武器的孩童，连同其他武装分子进行演讲、祷告、杀害告密者等活动，并出现中国镇暴警察疑似在中国西部镇守回教堂、在维吾尔市集巡逻和逮捕数名男子的画面。

视频发布的同一天，中共当局在乌鲁木齐举行了新疆2月份至少第四场反恐维稳誓师大会，高调宣誓打击暴恐分子。新疆近月来暴恐事件频发，据知已有至少七名维族干部涉严重违纪，接受组织调查。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上受询时说，“不了解”该视频，但强调中国反对一切形式的恐怖主义，以“东伊运”（东突厥伊斯兰运动）为代表的“东突”恐怖势力，对中国和地区安全稳定构成严重威胁。

耿爽说，中国积极参与打击恐怖主义的国际合作，愿与国际社会一道努力，共同打击“东突”恐怖势力。

近年来，新疆维族偷渡出境到中东参加“圣战”的案例有所增加，美国智库“新美国”去年7月发表报告称，至少114名新疆维族人从2013年中至2014年中加入ISIS。有人权组织认为，中国政府的歧视性政策压迫新疆穆斯林群体，是维族人不满的根源，但中国政府向来将暴恐事故归咎于境外维族分离主义分子。