中科院研究员：重度污染有望三至五年内得到好转

（联合早报网讯）相对于伦敦的烟雾污染、美国洛杉矶机动车尾气导致的光化学烟雾污染等其他国家单一类型的大气污染历史，当前，中国尤其是京津冀地区的污染呈现典型的重度复合大气污染格局，煤烟因素居首，工业排放、机动车、农业排放等多类型污染、高负荷共存。昨天（3月1日），中科院通报大气灰霾相关研究进展，中科院区域大气环境研究卓越创新中心首席科学家贺泓研究员指出，从趋势上说，全国空气质量总体向好，从根本上解决灰霾污染，仍需要一个长期过程，但重度污染的状况有望在三至五年内得到好转。

据北京晨报报道，为何重度污染天数降低，但市民却没有明显感受不到大气改善？贺泓说，这是因为在很多大气污染事件中颗粒物浓度降低还远未达到能见度显著改善的拐点。此外，中国中东部的部分地区秋冬季节大气污染防控形势依然严峻，观测结果显示2016年北京冬季PM2.5浓度与前三年相比没有显著降低。

贺泓说，PM2.5来源不仅能包括直接排放的污染颗粒，还包括二次生成的细颗粒物。比如对于机动车排放，人们就有很多误解。机动车尾气排放包含氮氧化物、挥发性有机物和一次PM2.5等污染物，虽然尾气中一次颗粒物浓度不高，但在大气中反应后产生大量二次颗粒物，成为城市PM2.5的重要来源之一。氮氧化物和挥发性有机物发生光化学反应，除了产生二次有机气溶胶以外，还会产生臭氧和羟基自由基等氧化剂，氧化剂可进一步氧化二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物，分别生成硫酸盐、硝酸盐和有机气溶胶，造成二次颗粒物爆发增长。也就是说，机动车尾气排放不但自身直接排放污染颗粒，还能促进工业污染物等二次生成污染颗粒。研究表明，在中国中东部地区二次颗粒物对PM2.5的贡献率常常高达60%。

贺泓指出：“在北京重污染天实行的限号，可能有人质疑是否对空气质量提升有作用。事实上，如果不限号，污染肯定更加严重。”发达国家的治理经验表明，机动车尾气导致的光化学烟雾污染将是比灰霾污染更长期、更难治理的顽疾。除了加快新车排放标准的提升，加强在用车辆的监控外，还应实行尾气净化装置的定期更换，这一点在中国还尚未推行。

贺泓指出，中国现阶段污染物排放总量的基数大，现有能源结构仍以煤炭为主，约占66%。近年来，机动车、工业、农业以及生活排放强度显著增加，导致各种复合污染加剧。中国产业布局相对集中，使得华北、东北、成渝、关中、珠三角、长三角的区域特征明显，尤其是京津冀地区单位面积的能耗和排放量都是全球最高的区域，形成了目前“燃煤-工业排放-机动车-农业排放”多类型污染、高负荷共存的重度复合大气污染类型，复合污染导致的环境容量下降很大程度上抵消了大气污染控制的成效。