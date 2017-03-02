日本科学研究：冲绳人祖先或来自台湾

（联合早报网讯）日本考古学界发现，三万年前即存在于冲绳列岛上的旧石器时代人类和文化，与台湾台东县八仙洞出土之旧石器时代“长滨文化”关系密切。冲绳列岛上的旧石器时代古人类，极有可能自台湾跨海迁徒而来，近来，愈来愈多日本学者投入“台湾冲绳海路”的研究。

据联合新闻网报道，近年冲绳列岛陆续出土颇多两万多年前人类骨骸，日本国立科学博物馆“人类史研究群长”海部阳介，根据动物分布、海流、以及旧石器时代人类遗迹、人骨的DNA及人类社会行为等因素推测，三万年即已居住在冲绳列岛上之史前人类，有极大的可能性是从台湾经由海路迁徙而来。

海部阳介所领导之日本科学博物馆团队，拟更进一步嚐试以阿美族传统竹筏知识为基础，以旧石器时代环境与工具为限制的实验研究计划，兴建可以跨越黑潮之“史前拟想船”试航实验计划，用以推测竹材制作海上交通工具由台湾航向冲绳的可能性。

2016年8月上旬，海部阳介便曾来到台湾东海岸各阿美族部落拜访阿美族耆老学习海洋知识，登大鲁阁山脉了望冲绳列岛，更就教推动竹筏文化复振多年之台东大学教授刘烔鍚，亲自搭乘竹筏下水试划以体验跨海航行的可能性。

为实践证明三万前史前人类具有跨越黑潮、从台湾航海到冲绳的能力。海部阳介特别找上国立台湾史前文化博物馆合作，推动“2017跨越黑潮复现3万年前台湾冲绳之间航海探索计划”，预计2019年完成跨海航行计划。