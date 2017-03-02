台学者：大陆严防美国在台湾也部署萨德

（联合早报网讯）韩国国防部前宣布，已与韩国乐天集团签署部署萨德的换地协议，此地将供美军部署“萨德”反飞弹系统，韩国也成为首个在美境外部署萨德系统国家。“打击乐天惩罚韩国，中国别无选择”，中韩关系面临“准断交”。对此，台湾政治大学政治学系博士蔡增家接受媒体采访时表示，中国早知萨德入韩不可逆转，高姿态喊话是要让美国了解中国底线，并防止美国在其他地方部署萨德系统，尤其是台湾。

根据《中评社》报道，蔡增家表示乐天集团雀屏中选的原因在于，相比三星、现代等财团来说，乐天主要收入以韩国市场为主，在中国投资明显较少。美国部署萨德的原因是针对朝鲜，而美国急着底定的原因在于，韩国目前亲中的在野党声势佳，可能赢得下次总统大选，到时萨德部署恐产生变数。

韩国国防部与乐天集团签署的协议，以京畿道南杨州市的军用地块，等价交换位于庆尚北道星州郡的“乐天天山高球场”，用于部署萨德。据悉，美国将把部署在本土德州布利斯堡（Fort Bliss）陆军基地的四套“萨德”系统中的一套转移至高球场。

对于萨德入韩，大陆外交部发言人耿爽在记者会上表示中方反对意志是坚定的，将坚决采取必要措施维护自身安全利益。民间更倡议要抵制韩资商店及企业。中国官媒“人民日报”旗下微信公众号“侠客岛”强调：“如果萨德真的部署韩国，中韩关系将面临‘准断交’的可能性。”

但蔡增家认为中韩“准断交”言论吓阻成分居多，因萨德入韩已是箭在弦上、不可逆转，“准断交”主要在防止萨德系统再部署到其他国家。蔡也认为部署萨德是美国政府的意思，韩国无力反对，下一步重点在台湾会不会成为美中两国协商朝鲜问题的另一筹码。