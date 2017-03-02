大陆官媒：民进党施政只剩诡辩术跟障眼法

（联合早报网讯）人民日报海外版今在“看台絮语”专栏上，以“民进党掩耳盗铃可休矣”，批判民进政府藉诈骗犯遣返大陆议题，要求恢复两岸协商，竟能如此“面不改色”，让人“也是醉了”，讽民进党“最好停止掩耳盗铃式的自欺欺人”。

据联合新闻网报道，这篇文章说，针对台籍诈骗嫌犯被遣送大陆，台湾陆委会发言人近日说，大陆以政治因素为由不愿与台湾合作，如果大陆“苦民所苦”，就应尽速恢复两岸协商。倒打一耙竟能如此面不改色，也是醉了。

文章说，“苦民所苦”说得漂亮，但前几次大陆破案之时，大家分明记得民进党从没在意过大陆受骗民众家破人亡的苦，而只一味为诈骗犯们争取权益，心心念念就是要把嫌犯迎接回台。至于回台后怎么判，能否追回损失，完全不管。

它指出，去年4月，在民进党强力施压下，台当局从马来西亚抢回20名台湾诈骗嫌犯，结果专机一到桃园机场，嫌犯便被当场放行，各回各家。过去几年，大陆也曾将诈骗犯连同事证一起交给台湾，但台方都是轻纵轻放，绝大多数嫌犯后又活蹦乱跳地继续行骗世界去了。

这篇文章表示，民进党还指责大陆因政治因素不愿协商。事实是，两岸过去8年间好不容易建立的沟通机制，就是因为民进党当局片面破坏了两岸本已建立的“一中”默契，才被迫停摆。大陆很希望跟台方保持对话，是民进党关上了协商大门。

它表示，更让人啼笑皆非的是，民进党一边关门，一边却口口声声说坐下来谈，要把两岸现状生变归咎于大陆。这种口称善意、背地对抗的策略，已成民进党两岸政策主轴。它举例，比如民进党立法院党团总召柯建铭说，一定会把两岸协议监督条例加列入本会期的优先法案，表现得重视两岸关系，问题在于，民进党不认“九二共识”，皮之不存，毛将焉附？更别提监督的本意是“卡死”了。

文章并批叶菊兰出任台湾观光协会会长，说要向大陆释出善意，愿亲自拜访大陆海旅会，却不愿拿台胞证，给人的感觉，就如同摆着侮辱手势说“你好”。

它表示，当施政只剩诡辩术和障眼法，人民还能从中获益吗？如果民进党真像自己说的那样有苦民所苦之心，就应先停止掩耳盗铃式的自欺欺人。