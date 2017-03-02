吉林部分民众日前拉横幅围堵乐天超市 要求其“滚出中国”

（联合早报网讯）香港《经济日报》网站3月1日报道称，乐天集团向美韩部署“萨德”反导弹系统提供用地，引发内地民间不满情绪升级，并发生首宗围堵乐天超市事件。吉林日前有一批大妈大叔为主的民众，手持横幅堵在当地乐天超市大门，称要求乐天“滚出中国”。

事发在2月26日上午，20多名民众聚集在吉林江南乐天玛特超市前，拉起抗议布条，写上“韩国乐天，宣战中国，乐天支持‘萨德’，马上滚出中国”。

中国外交部发言人耿爽2月28日针对“不少中国民众表示要抵制乐天”的提问表示：“关于中国民众的态度，我想有关方面对中国民众反对美韩部署‘萨德’系统的立场是十分清楚的，想必他们也注意到近来中国民众的呼声。”

报道称，2月28日微信公众号、微博和社交圈论坛等，已有多家网友发起抵制乐天、抵制韩国代购，抵制韩货。

报道称，乐天自1994年进入中国市场，已在24个省市投资食品、零售、旅游、石化、建设、制造、金融、服务等，拥有120多家门店。乐天在中国的重要投资，包括在沈阳、成都有乐天世界；以东北各省为主要据点的乐天玛特、乐天百货、乐天超市等，还包括咖啡店、家庭购物、影院等。

报道称，内地抵制乐天、抵制韩货等经济制裁正在发酵。