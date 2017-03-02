工信部约谈百度 要求互联网企业加强安全防范

（联合早报网讯）据中国工信部网站消息，工信部1日紧急约谈百度公司，了解28日晚百度移动端搜索出现故障的问题，初步分析原因系软件更新中存在漏洞，目前已修复。工信部要求，重点互联网企业加强安全防范，做好全国“两会”期间业务服务保障。

2月28日晚8点39分，百度移动端搜索发生故障，搜索请求无法显示结果，至晚9点21分恢复，历时42分钟。据估计，故障期间导致手机用户上亿次的搜索受到影响。

3月1日，工业和信息化部相关司局立即紧急约谈百度公司，了解相关情况。据初步分析，故障原因是由于百度公司的软件更新中存在BUG(漏洞)，导致服务器停止服务。故障发生后，百度公司紧急处置并恢复服务，目前该软件问题已得到修复。

针对以上情况，工业和信息化部责令百度公司立即对本次故障进行深入调查，提出切实有效的整改措施，坚决防止类似问题的再次发生，3日内向工业和信息化部提交书面报告。

同时，工信部下发紧急通知，要求阿里巴巴、腾讯等各重点互联网企业吸取教训，举一反三，采取各项有力措施加强安全防范，尤其要做好“两会”期间的业务服务保障，确保各类重要系统和业务平台安全稳定运行，为广大网民提供良好的信息服务。

一是认真落实工业和信息化部相关要求，对现有业务系统进行全面的风险排查，及时消除故障隐患，尤其是对软件升级更新要在发布前进行全面彻底的测试验证，做好充分的风险评估和安全防控，坚决避免出现系统性、全局性的大面积故障。

二是科学预判业务访问需求，合理增加线路带宽和服务器资源，采取重要业务系统“双活”或“多活”架构以及负荷分担、自动倒换等措施，增强安全保障能力，确保关键系统稳定运行，业务功能服务正常。

三是调集精干运行维护人员加强一线维护保障，密切监控业务运行情况，在进行各主要业务系统的配置修改或数据调整时审慎操作，避免影响系统安全运行。确保用户投诉受理渠道畅通，及时解决用户所反映的问题。

四是提前做好应急预案，出现突发故障要及时妥善处理，尽快恢复服务，尽量减少影响的范围和程度，并第一时间向工业和信息化部应急值守人员报告。