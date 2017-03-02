中国教育部：逾八成留学人员学成回国

（联合早报网讯）据中国教育部网站消息，教育部3月1日散发材料介绍十八大以来留学工作情况，显示2016年出国留学人员总数为54.45万人，较2012年增长36.26%，其中留学回国人员总数为43.25万人，较2012年增长58.48%；逾八成留学人员学成后选择回国发展，留学回国与出国留学人数“逆差”逐渐缩小。

散发材料显示，中国留学规模持续扩大，出国留学与来华留学人数同步增长，中国成为世界最大的留学输出国和亚洲重要留学目的国。

其中，出国留学工作呈现以下趋势：

1.出国留学规模稳步扩大，留学回国人数持续增长，回国与出国人数“逆差”逐渐缩小。

十八大以来，出国留学规模稳步扩大。2016年出国留学人员总数为54.45万人，较2012年增长14.49万人，增幅为36.26%。2016年留学回国人员总数为43.25万人，较2012年增长15.96万人，增幅为58.48%。

出国留学与留学回国人数比例从2012年的1.46:1下降到2016年的1.26:1。逾八成留学人员学成后选择回国发展。留学回国与出国留学人数“逆差”逐渐缩小。

2.留学地域相对集中，攻读本科以上学历的仍为留学主体。

在地域分布方面，出国留学人员留学目的国相对集中。2016年度，逾九成留学人员赴美国、英国、澳大利亚等十国，其中赴英语国家的留学人员近八成(77.91%)。

从学历层次看，2016年度中国出国留学人员攻读本科以上学历占七成(本科生30.56%、硕博研究生35.51%)。

3.公派留学为引领，自费留学为主体。

2016年出国留学人员中，自费留学共49.82万人，占出国留学总人数的91.49%。2012年以来，自费留学的比重持续保持在92%左右，已初步形成公派留学为主导，自费留学为主体的留学工作格局。