民进中央：中国劳务所得税起征点36年未变，建议提高

（联合早报网讯）中国劳务所得税自1980年实施800元的起征点以来，已经有长达36年未进行调整。2017年全国两会开幕在即，提高劳务所得税起征点呼声再起。

据澎湃新闻报道，3月1日，记者从民进中央获悉，民进中央拟在全国政协十二届五次会议上提交《关于提高劳务所得税起征点的提案》（以下简称“《提案》”）。

《提案》指出，中国劳务所得税自1980年实施800元的起征点以来，长达36年没有进行调整。这一政策已与制定该税种的初衷背离，与当前的经济发展水平和人们生活水平不适应，与中国创新发展、供给侧结构性改革和收入分配制度改革的要求严重不符，已成为抑制劳动者包括科研人员积极性的重要障碍之一。

劳务报酬所得，是指个人从事装潢、设计、安装、化验、制图、医疗、测试、法律、咨询、会计、讲学、广播、新闻、翻译、书画、审稿、影视、雕刻、录像、录音、表演、演出、展览、广告、技术服务、经纪服务、介绍服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。

1980年9月10日通过的《个人所得税法》规定，劳务报酬所得，适用比例税率，税率为百分之二十；对劳务报酬所得一次收入畸高的，可以实行加成征收，具体办法由国务院规定。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。

《提案》认为，从目前情况看，劳务所得税主要征收群体主要是两大人群，一类是企事业单位临时佣工和实习生，这类人群属于低收入阶层。另一类是企事业单位人员兼职从事科研、设计、技术服务等科研创新活动时劳动所得。

从1980年至今，《个人所得税法》已进行了六次修订。“工资、薪金”的个税起征点1980年为800元，2011年9月1日起调至3500元；而劳务报酬所得税800元起征点至今已36年未变。

“当前过低的劳务所得税起征点，存在诸多负面影响。”《提案》表示，当时制定800元起征点时征收对象并不是普通工薪阶层，从目前情况看，劳务所得超过800元已经非常普遍，导致该税种征收群体扩大。

此外，《提案》还认为，过低的劳务所得税起征点有违于税收的公平性，既不利于提高低收入群体收入，也不利于鼓励创新创业。

“劳务所得税作为个人所得税的一种，理应与工资、薪金等个人所得税一样，根据经济发展水平和工资水平适时适当进行调整，而中国《个人所得税法》已经修改了六次，而劳务所得税起征点却36年未变。”《提案》认为，这与当前经济社会发展水平和大众工资水平极其不匹配。

因此，《提案》建议大幅调高劳务所得税起征点。

一是大幅提高起征点。首先将目前的800元起征点，至少提高到和个人所得税起征点同样的水平或更高的5000元。

二是加大一次性收入畸高的劳动报酬征收力度。针对诸如明星表演费、出场费等过高的劳务所得，要加大征收力度，达到税收调节分配促进公平的作用。建议对于一次性劳务所得超过10万元的，提高的劳动所得税征收税率。

三是对从事科研或创新活动劳务所得实行减征政策。对科研、创新等劳务所得对于推进实现创新驱动战略具有重要的激励作用，给以较大幅度的减征政策，激励科技创新，促进大众创新创业。