银监会主席郭树清：金融乱象的产生源于监管制度缺失

（联合早报网讯）“要坚决治理各种金融乱象。当前，部分交叉金融产品跨市场层层嵌套，底层资产看不见底，最终流向无人知晓。这种现象的产生，很大程度上是源于监管制度缺失。这就是所谓的‘牛栏里关猫’，没有完善健全的监管制度，银行业务经营就必然会引发严重的风险暴露。”今日，中国银行业监督管理委员会主席郭树清在国新办新闻发布会上表示。

据人民网报道，郭树清进一步解释道，要根据银行业务和风险的新变化、新现象和新特征，参照国际监管标准，全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补法规空白，及时更新已经滞后于业务和风险发展的监管规制，废除不合时宜的规章制度。

他强调，制度固然重要，但人的因素更加重要。筑好了“篱笆”，守护人员的巡逻和值班仍然是必不可少的。

郭树清指出，按照中央经济工作会议要求，要把防控金融风险放到更加重要的位置，确保不发生系统性金融风险。积极参与、全力配合监管协调机制建设，深化与“一行两会”以及其他部委的信息共享和统筹协调，健全完善系统性风险监测预警和防控机制。及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制。

郭树清还提到，在银行监管中，即使制度健全了，监管人员的责任心、勤勉尽职仍然是最重要的。要治理市场乱象，坚决打击违法违规行为。深入开展违法违规违章行为的专项治理，重点整治违规开展关联交易、花样翻新的利益输送、重大经营管理信息隐瞒不报、违法违规代持银行股份等不良行为，充分发挥监管处罚的震慑作用，促进银行业稳健发展。