中国女大学生就业调查：教师幸福感高，电商“钱景”较好

（联合早报网讯）又到一年大学生求职季，麦可思研究院日前发布的一份调查报告聚焦了中国女大学生的就业状况。调查显示，会计是中国女大学毕业生就业量最大的职业，此外，女大学生从事电商等行业收入“钱景”较好，从事教师等行业幸福感较高。

据中新网报道，这份调查报告以2012届中国大学生毕业三年后和2015届大学毕业生毕业半年后的跟踪调查为主要依据，前者回收全国总样本约25万份，后者回收全国样本4万余份。

就女毕业生群体来看，调查显示，会计是本科和高职高专女性毕业生就业量最大的职业。

具体来看，在本科女毕业生中，就业量最大的前五个职业分别是会计、小学教师、文员、行政秘书和初中教师；在高职高专女毕业生中，就业量最大的前五个职业分别是会计、文员、护士、客服专员、电子商务专员。

就业后，所学与所用相符吗？调查显示，从2015届毕业生的工作与专业相关度来看，在女生十大职业中，护士(本科：99%，高职高专：98%)的工作与专业相关度最高，其次是高中教师(本科：94%)和会计(高职高专：90%)。

文员(本科：35%，高职高专：29%)和行政秘书与行政助理(本科：36%，高职高专：34%)则由于职业门槛较低、专业性不强，工作与专业相关度偏低。

从就业后的薪资来看，这份调查显示，根据2015届学生毕业半年后数据，在女生本科十大职业中，银行柜员月收入优势明显，为4586元，其次为电子商务专员，平均月收入为4037元。

报告显示，分析2012届女性学生毕业三年后月收入，电子商务专员保持了薪资优势，月收入为6675元，收入涨幅为110%。护士职业发展前景也较为明朗，从2012届毕业半年后月收入的3027元，三年后涨到6558元，涨幅为117%。

在女生高职高专十大职业中，月收入最高的是电子商务专员(3488元)，其次是客服专员(3263元)。不过，从职业中期发展来看，2012届女生毕业三年后收入最高的两个职业分别为护士和电子商务专员，平均月收入分别为4779元和4665元，收入涨幅分别为98%和82%。

报告称，电子商务专员的月收入优势可能源于近年来互联网行业与“互联网+”的改革和发展。护士职业的月收入优势则可能是由于职业性质，加班与夜班费用较多造成的。

报告中的另一组数据，也能证明电子商务行业在女大学生中的“受宠”。调查数据显示，2012届本科女生毕业三年内职位晋升比例最高的职业是电子商务专员，晋升比例为69%；在高职高专女生中，晋升比例最高的职业是电子商务专员和幼儿教师(68%)。

就业满意度可谓是工作幸福感的标尺，女大学生从事哪些职业幸福感最高？

这份报告称，2015届毕业生数据显示，在本科女毕业生就业的十大职业中，满意度最高的是银行柜员、护士和高中教师(75%)。

在高职高专女毕业生就业的十大职业中，满意度最高的是幼儿教师和小学教师(70%)。

报告称，就业满意度与多种因素相关，月收入、工作强度、工作压力等都可能对就业满意度产生影响。教师类职业工作较为稳定、有较长的寒暑假、较受尊重，或许是满意度较高的原因。