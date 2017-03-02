银监会：对带有泡沫和投机性房地产信贷加以限制

（联合早报网讯）中国银监会主席郭树清2日指出，房地产市场地域性差别巨大，不同城市、不同地方的房价涨幅所包含的泡沫或风险情况不一样。银监会副主席王兆星则指出，在房地产信贷政策方面，采取差别化的政策，对带有泡沫和投机性的房地产信贷需求要加以限制。

据中新网报道，国新办今日举办新闻发布会。请中国银行业监督管理委员会主席郭树清介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况，并答记者问。

郭树清指出，房地产金融很重要，银行贷款大概1/4投向了房地产，去年新增贷款中有45%是房地产贷款，在大家谈到的金融风险里面，房地产泡沫风险也是经常提到的一个风险，所以银行业对这个事情非常关注，也非常认真地进行分析。

郭树清说，房地产市场有一个最大的特点就是地域性差别巨大，不同城市、不同地方的房价涨幅所包含的泡沫，或者风险情况不一样，所以在金融调控方面，希望银行从自己的实际出发，稳健、审慎地把握对房地产市场的资金投放，包括对开发商和居民个人。

他表示，居民过去买房子，主要用自己的存款，或者借亲戚朋友的钱，贷款的比重不是特别高，但是最近一两年比重很高，去年新增贷款里将近一半是房地产贷款，其中个人住房按揭贷款就占了很大一部分，是银监会审慎关注的领域。居民部分总体来说，银行贷款不算太多，杠杆率不高，但是这样一个增速需要引起关注。

银监会副主席王兆星指出，中国的房地产市场是一个新兴的发展速度比较快的市场，对中国经济增长、对财政税收乃至对中国银行业资产和利润增长都有很大的贡献。从银行角度来说，更希望房地产市场稳定、健康发展，既不能出现巨大的泡沫，也不愿意看到出现巨大波动。

王兆星介绍，在房地产信贷政策方面，采取差别化的政策，对带有泡沫和投机性的房地产信贷需求要加以限制；对于一些房地产库存过大的三四线城市，也有一个去库存的问题，在信贷上也要给予考虑；再有在城市化过程中，住房需求特别是基本的住房刚性需求，是改善老百姓居住条件的信贷需求，还是应该给予信贷支持，这样做既能促进房地产市场健康、稳定发展，也能使得银行信贷资产更加安全。