要陆生上课不涉政治？世新：台生赴陆也不想听统一

（联合早报网讯）陆生与台湾各大学交流密切，但近期却传出世新大学与陆方大学签订一纸“研修承诺书”，承诺课程内容不得涉及敏感政治活动，包括“一中一台”、“两个中国”、“台湾独立”等活动，引发争议。对此，世新大学公共事务长叶一璋表示，2014年起就有该承诺书，主要是要求课程不涉及政治敏感议题，且有校方或学生要求才签订，并非校对校的规定。

据联合新闻网报道，叶一璋表示，世新约和100所大陆的大学有交流，往来频繁的约50所，其中仅有少数学校个别要求要签署研修承诺书，才愿意让学生来台研修，但研修承诺书仅是避开政治敏感议题，不能和签署一中承诺书划等号。

对于研修承诺书内容，叶一璋指出，主要是为了保障学生的学习权益，由于来世新研修的陆生多半是广电、观光等科系，因此希望秉持学术中立，在课程内容上不要涉及政治敏感议题，就像台生去大陆，也不希望一直听到统一等议题。

世新校方严正声明绝非是签署一中承诺书。叶一璋强调，该份承诺书并非校对校的协议签订，也非陆生来台必备条款，只是为了让陆生家长或校方安心学生来台念书，确定学术交流不会扯上政治敏感议题，且该承诺书从2014年起就有，针对教育部认为违法将究责一事，叶一璋表明会再向教育部解释。