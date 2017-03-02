中国外交部：网络主权和信息自由流动并不对立

（联合早报网讯）中国外交部和国家互联网信息办公室1日发布《网络空间国际合作战略》白皮书。这是中国首次发表相关领域的白皮书。中国外交部相关人士2日表示，国家主权原则是现代国际关系和国际法的基石，其原则精神同样适用于网络空间。

据中新社报道，白皮书指出，明确网络空间的主权，既能体现各国政府依法管理网络空间的责任和权利，也有助于推动各国构建政府、企业和社会团体之间良性互动的平台，为信息技术的发展以及国际交流与合作营造一个健康的生态环境。

在外交部2日举行的中外媒体吹风会上，外交部网络事务协调员龙舟表示，当前网络安全形势非常复杂。只有确立了网络主权原则，才能发挥政府在保护基础设施、打击网络犯罪等方面不可替代的作用，维护网络安全与稳定。

关于有人把网络安全与公民人身自由权利对立的观点，龙舟表示，保护公民的合法权益同样是维护网络安全的目标之一。中国政府积极促进互联网发展，保护公民言论自由。保护网络空间个人隐私、实现信息自由流动与国家安全并不矛盾。

龙舟说，网络空间是人类共同的空间，需要共同治理，希望各国与中国一道秉持合作共赢理念，携起手来共同建立民主、文明的全球互联网治理体系。

龙舟同时强调，中国互联网是开放的。中国愿与世界各国分享互联网发展机遇，只要遵守中国的法律法规，不损害中国的国家利益，不损害中国的消费者利益，中国欢迎所有的互联网公司来中国发展。