中国全国政协常委孙怀山涉嫌严重违纪被查

（联合早报网讯）中国全国人大和全国政协年会（两会）开幕前夕，中共中央纪委今天（2日）证实全国政协常委、港澳台侨委员会主任孙怀山涉嫌严重违纪被审查，孙怀山由此成为中共十八大以来落马的第11名中央委员。

全国政协十二届五次会议3月3日将在北京开幕。中纪委在政协年会开幕前宣布属于正部级大员的孙怀山落马，意在宣示中共高层“惩治腐败力度决不减弱”的决心。

今年65岁的孙怀山出身共青团系统，担任过共青团江苏省金湖县委书记。从1978年到1994年，孙怀山一直在共青团中央办公厅工作，从办公厅秘书处干事一路升为办公厅主任，先后服务过李瑞环、王兆国、胡锦涛、宋德福、李克强等团中央领导。

1994年，孙怀山以正局级干部身份调任全国政协办公厅，继续为自己的老上级、时任中共政治局常委、全国政协主席的李瑞环服务。1999年，孙怀山升任全国政协副秘书长、机关党组成员，成为副部级高官。

2003年3月李瑞环卸任全国政协主席后，孙怀山继续担任政协副秘书长，服务全国政协主席贾庆林。

2010年后，孙怀山担任全国政协副秘书长，机关党组书记，2012年成为中共十八届中央委员。2013年3月新一届政协领导班子产生后，孙怀山升任政协常务副秘书长，跻身正部级，服务中共政治局常委、全国政协主席俞正声。

2015年3月，孙怀山仕途受挫，从全国政协机关党组书记变成副书记。当时有传言说，孙怀山可能因涉嫌贪腐落马，但2016年孙怀山调任全国政协港澳台侨委员会主任，外界认为他的问题并不严重，加上他已接近退休年龄，应该可以“平安着陆”。

今年2月，坊间再度传出有关孙怀山可能“出事”的消息。2月7日，孙怀山现身家乡江苏省金湖县大佛寺，在中共金湖县县委书记张志勇陪同下“调研”。

但作为全国政协常委、港澳台侨委员会主任，孙怀山缺席了2月27日开幕的全国政协十二届常委会会议，这从侧面证实了他落马的传言。

中纪委没有透露孙怀山“严重违纪”的细节。但有分析认为，孙怀山案件应该主要是他个人的问题，不大可能牵涉到他服务过的领导。（于泽远北京报道）