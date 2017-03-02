中国银监会主席郭树清“首秀”：“一行三会”合并是谣言

（联合早报网讯）中国金融市场目前出现种种乱象，引发投资者担忧中国可能出现系统性风险。刚上任不到一周的中国银监会主席郭树清今天（2日）承诺，该会将全面梳理银行业监管规则，尽快填补法规空白。

针对有消息指他可能会主导监管架构的改革，包括“一行三会”的合并，郭树清澄清，这些消息纯属“谣传”。

郭树清上周五（2月24日）刚出任银监会主席，履新前是山东省省长。他今天天携副主席王兆星、曹宇以及主席助理杨家才一同出席记者会，就中国银行业及金融市场情况答记者问。这是郭树清履新后的“首秀”，吸引了大批中外媒体到场，记者会开始前的一小时现场就几乎爆满。

中国金融市场的杠杆近年来居高不下，银行业也出现监管套利、空转套利等问题，引起了市场的高度关注。

郭树清今天先是强调，银行业乃至整个金融业的系统性风险“总体可控”。

但他也承认，目前部分交叉性金融产品跨市场、层层嵌套，“底层资产看不见底，最终流向无人知晓”。

他说：“这种现象的产生，很大程度上是源于监管制度缺失，就是所谓‘牛栏里关猫’。没有完善的监管制度，银行业经营必然引发严重的风险暴露。”

为此，他强调，银监会今年的工作重点将是治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更突出的位置，确保不发生系统性金融风险。

目前，银监会、证监会和保监会分别监管银行、股市和保险公司，他们各自则配合央行的工作。“一行三会”之间没有统一的监管规则，以致于当某个监管机构如银监会想要限制银行销售高风险产品时，金融创新者就改而开发归属其他监管机构（如证监会）监管的替代产品，加大了监管难度。

因此，统一监管、“三会”合并，被视为是治理金融乱象的重点方向。而郭树清因拥有在地方和金融机构挂职的经验，因此被视为最有利于执行改革。

郭树清曾任国家体制改革委员会秘书长、贵州省副省长、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、中国建设银行董事长、证监会主席，并在2013年出任山东省省长。外界猜测，61岁的郭树清这次调任银监会，可能已被委以改革重任，未来可能领导新的统一监管机构。

对此，郭树清今天辟谣说，这些猜测纯属“谣传”。

但他也承认，目前监管主体不同、法律规章也不一样，“确实出现了一些混乱”，各监管部门正在研究一个共同的监管办法。

郭树清表示，共同监管将立足于“最基本的标准”，各机构和行业可在这个基础上提出更高的要求。

他承诺，银监会将“积极参与、全力配合”这个监管协调机制的建设，深化与“一行两会”、外汇局及其他部委的信息共享和统筹协调，健全完善系统性风险监测预警和防控机制，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规则。

郭树清也表示，接下来要根据银行业务和风险的“新变化、新现象和新特征”，参照国际监管标准，及时更新已滞后于业务和风险发展的监管规制，废除不合时宜的监管规章制度。

另一方面，谈到民营银行的发展时，郭树清肯定民营资本进入金融市场是件好事。

银监会是在2014年开展民营银行试点任务，当时批准了五家民营银行。去年，民营银行正式进入常态化发展阶段，共批准了12家民营银行筹建，其中三家已开业。

但郭树清警告：“千万不能办成少数人或者少数资本控制银行，变成自己的提款机，进行关联交易，这就后果很严重了。吸收公众存款用于自己特殊目的的投资，风险会非常大，我们特别需要防范这种现象。”（林子恒北京报道）