政协发言人避谈“中央钦点特首” 林郑否认缺泛民支持

（联合早报网讯）中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆今天（2日）没有回应北京是否对下任香港特首有意向人选的问题，只表示“希望选举能够依法、有序、顺利的进行”。而“大热门”候选人林郑月娥则否认自己缺乏跨政治光谱的支持。

港区全国人大代表及政协委员陆续抵达北京，准备出席“两会”（全国人大与全国政协年会）。多名人大代表均示支持林郑月娥当选，但同时强调三名成功“入闸”的候选人，在广义上都达到“爱国爱港、中央信任”的条件。

其中，郑耀棠坦言，期望这是一场公平、公正、有竞争的选举，而泛民既然在选举中作出提名，便应承认所谓“小圈子选举”的结果。

谭惠珠则说，港区人大代表没开会讨论投票意向，她个人认为总体都是支持林郑，但不会捆绑式投票。她也说，未从京官那里听过“中央有可能不任命行政长官当选人”一事。

对于林郑被指民望低，她认为，是因为林郑宣布参选较迟，以及她在港府处理比较困难的工作，要拆很多“炸弹”，但这都证明林郑是有能力的人，可管治香港。

在今天举行的政协新闻发布会上，王国庆没有回应北京对三位香港特首候选人有何评价的问题，但强调“翘首盼望香港选出新一任行政长官”，希望选出一位“爱国、爱港、中央信任、有管治能力、港人拥护”的人士。

被问及日前已被增补为政协委员的现任特首梁振英，是否会担任中国全国政协副主席时，王国庆表示，本月13日政协闭幕时就会知道。

另一方面，曾俊华及林郑月娥今日首次以候选人身份出席座谈会，向港区妇联代表联谊会介绍政纲争取支持。曾俊华说，不赞成港府强推议案，在立法会“数够票就去马”，应找出各方均接受的方案。

他重申，香港当务之急是团结、重燃希望及凝聚人心。会后他被问到胜算多大时称：“无人参选时会预（算）自己输。”

被问如何看待他和北京的关系时，他没正面回应；至于香港有否出现“西环（中联办）治港”的问题，他回应说，香港社会的管治是由港府负责。

妇联有20多名选委，其中十多名出席了今天的交流会。名誉会长王惠贞坦言，若林郑当选将非常兴奋及支持。她赞扬林郑的政纲提议下届有更多女性出任问责官员。

林郑在座谈会上说，“不希望再见到学童自杀的悲剧，一宗都不想再见”。她希望为香港学生建立有关怀、具启发性及富满足感的学习环境。

会后她被问到提名阶段缺乏跨政治光谱的支持（指她只获得建制派选委提名），当选后会否增加管治困难？她回答说，以广泛代表性而言，1194名选委来自四大界别，而她在四大界别的支持“都是不少”。

林郑也说，泛民选委很早就捆绑提名及配票，其实有部分泛民选委十分认同她的政纲，未来数星期会努力争取每一位选委的支持。

再度“入闸无缘”的叶刘淑仪，今早出席电台节目时分析形势，认为北京“担心流选”，因此不允许她与林郑“两太入闸”。

她也说，有消息透露“北京希望高票当选才可成功执政”，但她反驳说：“801（票）又如何？可否解决立法会拉布？”（易锐民香港报道）

她说，要真正解决矛盾，就需要有一场激烈的普选，而本届选举比过往还要倒退，因为“中央在上次政改推动831框架时，表示可接受两至三名特首候选人，而这次选举虽然有三名候选人，中央很早就明显表态支持一个，我相信这会影响很多市民对（831）框架的信任”。