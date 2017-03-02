中国主导湄公河疏浚计划遭泰团体抗议

（联合早报网讯）中国主导的湄公河上游疏浚河道计划，完成后虽能方便大型货船同行，但由于将破坏巨鲶等生物的栖息环境，遭到泰国市民团体等组织的反对，计划可能遭刹车。

日本共同社报道，计划所涉地区为泰国北部清莱府清孔县。湄公河对岸即是老挝，同时毗邻缅甸及中国边境。

该地区的湄公河流域水流湍急，因数十公里范围内散布着礁石和浅滩，只有小型船可以通行。中国、老挝、泰国、缅甸四国为促进水上交通，共同合作开始大规模疏浚工程。

中国将负担计划涉及的工程费用。该计划疏将浚中国云南省至老挝600公里以上的流域，使500吨级的货船能够通行。工程计划在2025年完工。

中国及缅甸已在一部分地区开展礁石等的爆破作业，泰国及老挝流域爆破工程尚未启动，但泰国政府已同意在流域内进行调查活动。然而环保团体等加强活动，报纸以及电视台等也有所报道，国民中质疑的声音逐渐高涨。

2月上旬，应清孔县当地的非政府组织（NGO）的呼吁，发生了大规模的抗议行动。学生们“为记录丰富的自然环境”乘船至湍急流域，将风景画在画布上。

NGO负责人尼瓦特（音）忧心忡忡地称：“如果爆破清理浅滩和礁石，必然有大量鱼虾死亡。这将给生态环境带来巨大影响。”在本地当了40多年船老大的张丁（音，64岁）也叹息道：“如果礁石被爆破清理，渔夫将失去工作，游客也不会来了。”

鉴于抗议，清莱府府尹（最高行政长官）暗示将重新考虑计划等，情况开始出现变化。尼瓦特表示：“希望泰国政府不要对中国唯命是从。我们没有政治意图。只是希望保护珍贵的自然环境。”