台大学为邀陆生签“不涉台独承诺书” 遭批“自毁校格”

（联合早报网讯）台湾的世新大学与中国大陆大学进行交流，签署“研修承诺书”保证课程内容不涉及台独等政治敏感活动。教育部长潘文忠今天指出，世新大学是项承诺书并未向教育部报备核可，违反了《两岸人民关系条例》规定。

但世新大学公共事务长叶一璋回应称，该承诺书只是个案学习内容的说明，并非个别缔结联盟或合作行为之约定，并未违反规定。

总统府发言人黄重谚和大陆委员会发言人邱垂正今天均表示，学术自由、讲学自由是民主政治的重要环节，也是国家政治发展的基石，这是宪法的明文规范，不得以任何理由加以限缩、侵害。

亲绿的《自由时报》今天以“邀中生来台，世新竟签一中承诺书”为题，报道大陆学生赴台交流虽持续进行，却传出要求世新大学承诺课程内容不得涉及政治敏感活动，包含有关“一中一台”“两个中国”“台湾独立”等方面活动，直接干预台湾的学术自由。

报道附上一份读者提供、由世新大学终身教育学院院长邱志淳署名，于去年12月20日发给大陆某大学的“研修承诺书”，内容是邀请11名陆生今年2月至6月至世新大学研修相关系所开设的课程。

民进党立法院党团今天召开记者会痛批世新大学“自失立场、自毁校格”。党团干事长叶宜津等人表示，大学应该是一个言论自由的地方，世新大学竟箝制言论自由，禁止学生谈论国际关系、台湾定位的问题，违反《两岸人民关系条例》的规定，并要求教育部尽速查明其他大学是否有类似情况。

潘文忠今天受访时明确指出，世新大学已违反《两岸人民关系条例》中有关各级学校与大陆学校缔结联盟或签订书面约定都应申报的规定，当局将深入了解并究责。

叶一璋随后回应说，世新和大陆约一百所大学有交流，往来频繁的有50所左右，其中少数学校个别要求要签署研修承诺书，才愿意让学生赴台研修，但是项承诺书仅是避开政治敏感议题，不能和“签署一中承诺书”画上等号。

世新大学发表声明，指该终身教育学院陆生服务中心为体现两岸学术交流之善意与效率，兼为维护两岸高教交流合作管道之畅通，而提供部分大陆姐妹校申办赴台手续所需之“研修承诺书”，说明课程内容不涉及两岸政治敏感问题，此乃对陆生选择学习专业及内容之尊重，他们毕竟不是来学两岸政治关系或来参加政治性活动的，且依《两岸人民关系条例》规定，两岸高教的结盟或合作范围也不得涉有政治性内容，故终身教育学院的作法完全符合交流目的与教学伦理之要求。（庄慧良台北报道）