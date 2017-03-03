不涉台独承诺书引争议 台大学忧触动两岸敏感神经

（联合早报网讯）台湾世新大学因一纸“研修承诺书”引发争议，不过大学直指，此事不须过度解读，反而可能触动两岸敏感神经。有大陆学生则认为，学生来台湾就是希望接触不同事物，不应特别限缩大学课堂上的授课内容。

台湾联合报报道，台湾文化大学校长李天任指出，中国大陆的媒体环境下，确实很多家长不了解台湾状况，会担心学生来台后涉及政治敏感活动，签订承诺书只是让家长、学生安心，跟学校政治立场无关，不需要过度诠释，

李天任认为，两岸政治主张、立场不同是现实，签订承诺明定“不涉及”，就是希望搁置争议、让学术交流单纯化，现在却反而变政治性解读，过度的解读反而会让对岸家长、学生担心，各校现也在观望，担忧对两岸学术交流产生冲击。

“学校的确很两难。”实践大学校长陈振贵表示，台湾是民主自由的社会，且老师都有自己的分寸，不会刻意灌输思想，不应明文限缩老师教学。不过，过去多次与陆方接触，对方确实都很担心陆生来台后被“洗脑”，会希望台湾各大学也比照陆方的“政治教育”，大学确实很两难，但仍应尊重台湾学术风气，以及教育部规范。

陈振贵也说，现在两岸对于相关议题很敏感，此事应尽速平息，否则怕影响两岸学术互动。

世新大学陆生林海棠认为，陆生来台就是希望接触到不一样的事物，老师在课堂上有自己的观点、想法，“是很正常的事”，不需特别限制，陆生也可藉此过程多听不同声音、建立自己的观点。