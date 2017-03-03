马英九：保留统一作为潜在选项

（联合早报网讯）台湾前总统马英九在纽约表示，台独不会成功；台湾人民只有两个选项，一是维持现状，另一是与中国大陆统一。马英九指出，只要不分裂，就能维持自治、维持现状，并保留统一作为潜在选项，“这是台湾生存的最佳方式。”

台湾联合报报道，马英九2006年担任国民党主席时，国民党曾在报纸刊登广告，提到独立也是台湾人民的一个选项，引起轩然大波；他在2008年当选总统后，任内对两岸关系则主张“不统、不独、不武”。

马英九1日出席“亚洲协会”及“外交关系协会”合办的座谈会，与昔日哈佛大学老师孔杰荣对谈时指出，“事实上，我相信没有必要宣布台湾独立，这不会成功。”

马英九提及六年前接受美国有线电视新闻网专访时，记者问他为什么不宣布台湾独立？他回应，“你有听过哪一个国家宣布两次独立的吗？我们自1912年以来，是（主权）独立国家，怎么能再次宣布独立？”

“台湾人民只有两个选项，一个是维持现状，另一个是与大陆统一，但为了实现这一点，还有很长的路要走。”马英九说，大陆和台湾还有很多分歧，需要时间解决，至少需要管理，如果条件不适合统一，可以始终维持现状。

马英九说，独立一词有两种不同含义，一个是自治（autonomy），政府自行运作，自行选总统；另一个意思是分裂（separation），这是非常不同的。“只要不分裂，你就维持自治，维持现状，保留统一作为潜在的选项，我认为这可能是台湾生存的最佳方式。”马英九表示，大陆没有理由因双方无法解决或管理问题而攻击台湾，实际上双方存在很多差异。

谈到美台经济关系，马英九说，当美国总统特朗普表明退出跨太平洋伙伴协定（ＴＰＰ），他认为台湾是第一个受害者；现在没有ＴＰＰ，不知道台湾是否可以区域全面经济伙伴协定（ＲＣＥＰ）代替，但如果与大陆关系仍像现在的情况，他怀疑台湾能否达成。

马英九也谈到“九二共识、一中各表”的由来，他在执政期间以“低调、零意外”重建美台之间的信任，以及在经济成长、提升自由度等方面的政绩。

孔杰荣问马英九，认为自己未来的角色是什么？马英九笑说，这是个好问题，“但应该保留为秘密，我不想告诉你。”孔杰荣对马英九说，“你可以在促进（台湾）与大陆关系、改善东亚关系方面，发挥独特的角色；让世界认识台湾。”马英九仅说，“是的”。