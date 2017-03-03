人大代表:放开二孩还不够 建议婚龄降至18周岁

（联合早报网讯）中国全国人大代表、惠州市政府副秘书长、林芝市鲁朗景区管委会援藏干部黄细花提出建议，应全面放开生育，允许夫妇自己决定生育孩子数量。她今年也将再次把“降低法定结婚年龄至18周岁”的建议带上会。

据《南方都市报》报道， 黄细花认为，“生育不像自来水般可随意开关，少子化一旦成为常态，逆转极其困难。”她提出建议，应全面放开生育，允许夫妇自己决定生育孩子数量。2012年，黄细花建议降低法定结婚年龄至18周岁，当时被网友评价为“雷人”建议，但也有不少网友赞同她。黄细花今年将再次把这一建议带上会，“我真的很希望这个建议被采纳。”

黄细花说，根据测算，中国生育率更替水平2.2以上、即每对夫妻平均至少要生育2 。两个孩子才能让孩子辈与父母辈数量持平，最终维持人口长期不衰减。根据国家统计局数据，自20 10年至2015年，中国平均生育率只有1.2。即便假设生育率被低估10%，近几年的实际生育率也不到1.4。即便是1.4的生育率也意味着每一代人出生人口将减少36%。

黄细花还以新加坡的生育率举例说，“即便立即全面放开，中国生育率的反弹也是有限的。真正需要担心的不是放开后出生人数的短暂反弹，而是生育旺盛期的女性数量急剧萎缩，几年之后新生儿数量又会减少。”

《国家人口发展规划（2016-2030年）》和《“十三五”卫生与健康规划》都要求把中国的总和生育率提高到1.8。怎样才能达到1.8呢？黄细花说，假设全国的生育状况是：10%的夫妇生三孩或三孩以上（平均四孩），60%的夫妇生二孩，20%的夫妇生一孩，10%的夫妇不育或丁克，这样总和生育率为1 。8。可见即使生二孩及二孩以上的夫妇占70%（其中生三孩及三孩以上的夫妇占10%），全国总和生育率也只有1.8。因此，要使生育率达到1 .8，仅放开二孩是不够的，还需要有一部分夫妇生三孩以上。要想达到1.8的总和生育率，必须抓紧调整生育政策。

黄细花建议，全面放开生育，允许夫妇自己决定生育孩子数量。全国人大常委会对单独一孩和全面二孩政策情况进行评估，正确分析人口形势和未来趋势，改革人口政策，逐步将生育率提升至更替水平。

黄细花今年再提“降低法定结婚年龄至18周岁”的建议，她说，女子14岁、男子16岁左右就已发育成熟，开始具有生育能力。中国男女青少年从性成熟到法定结婚年龄之间的时间长达6年之久，容易造成一些社会问题。降低法定婚龄，有利于保护普遍存在低龄事实婚姻一族的合法权益，有利于社会的和谐稳定，有利于保障公民权利，也是时代的需要。

她建议，修改《婚姻法》第六条，将男女法定结婚最低年龄定为18周岁。“降低婚龄并不是提倡早婚，而是保障年轻人的权利。”