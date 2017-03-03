环球时报:砸现代汽车是对制裁韩国的“高级黑”

（联合早报网讯）韩国乐天集团为部署萨德反导系统提供用地的消息传开后，中国民间出现抵制乐天及制裁韩国的行动，中国官媒《环球时报》发表社评文章称，对中国社会来说，能否把对韩制裁开展得有理有力有效，同时又进行得平稳有序，不出现任何针对在华韩企和韩国人的违法攻击以及人身羞辱，这是一次考验。

3月2日，中国互联网上传出一组一辆挂有江苏南通牌照现代汽车被砸的照片，引起广泛关注。文章说，目前与这组照片对应的情况尚不清楚，比如照片是不是新近拍摄的，砸车是否与反“萨德”有关等。网上存在各种传闻和推测。文章称，从最坏的角度做个评论，即如果这辆车被砸与抵制“萨德”入韩有关，那么不仅认为这一行为是不可接受的，而且呼吁当地公安机关立即立案调查，将砸车者绳之以法。

文章指出，如果砸韩国车的违法行为确与抵制“萨德”有关，那么它无疑是对民间制裁韩国正义之举的“高级黑”。无论砸车者是出于对韩国政府的愤怒，还是借机闹事，发泄平时积攒的不满，都完全不能被宽恕，更不会获得主流民意的支持。如果这件事与抵制“萨德”无关，需要尽快澄清。倘若有人带着阴暗心理为之，蓄意给爱国行为抹黑，则尤其应受到唾弃。

文章认为，中国早已是一支树大招风的世界性力量，如果一有对外冲突，正常的制裁行动刚刚发起，立刻就冒出砸外国车或者袭击外资在华门店的事件，中国对外制裁的道义形象必将蒙受损失，攻击中国对外制裁的人和力量就有了新的借口。同时，这种事件还可能影响国内一些普通人的感受，减少制裁所获得的社会支持度。

文章强调，要制裁韩国，但不去羞辱韩国的国格，更不羞辱普通韩国人的人格。要给韩国及韩国社会以警示，但这一斗争绝不应演变成为任何物理性攻击和面对面的辱骂，制裁行动越“干净”就越有力量，参与制裁的中国公众的集体威严就越完整。

文章指出，与十几年前甚至几年前相比，时下中国社会中的爱国主义变得更加成熟和理性。中国民众的正义感越来越建立在法律和现代道德规范的基础之上。

文章最后强调，中国这么大的国家，出现一个大的社会性行动而不带任何过激言行很不容易。正因为不容易，一旦得以实现就会成为中国竞争力的一个新元素。因“萨德”入韩而制裁韩国不仅是一场对外行动，它也是中国社会开展自我完善的一次大型历练。