马英九：我们的一中政策就是一中各表

（联合早报网讯）台湾前总统马英九2日在纽约接受有线电视新闻网(CNN)首席国际特派员艾曼普(Christiane Amanpour)专访，在美国总统特朗普日前与中国国家主席习近平通电话，表明会遵循美国的“一个中国”政策的问题上，马英九稍后对台湾媒体表示，“美国和中国大陆，有它的中国政策，一中政策，我们（中华民国）也有我们的；换句话说，我们的就是‘一中各表’。”

台湾《世界日报》报道，马英九说，他告诉艾曼普，希望美国能回归“一个中国政策”，“当然我们讲的是‘它(美国)的一个中国政策’，不是我们的；因为我们无所谓“回归”的问题。”

马英九说，美方说法是愿意尊重“一个中国政策”(One China Policy)，而非大陆所说的“一个中国原则”(One China Principle)，“这是非常重要的一点。”

专访集中在特朗普近期对“一中政策”的回归。马英九指出，在“特蔡通话”引发轩然大波后，特朗普终于回归传统的美国对华政策，“对美国也好，对大陆也好，对台湾基本上也是有利的。”

马英九2日在CNN接受艾曼普专访，节目将于3日播出。马英九在专访结束后，接受台湾媒体访问，大致总结CNN访问内容。

马英九表示，专访持续大概15分钟，一开始先谈朝鲜；马英九表示，台湾在朝鲜问题上的立场和美国一样，“尽管我们本身施不上什么力，但是我们会支持美国的政策。”

马英九也指出，自己并没有就中国大陆和朝鲜的关系表达态度，“这方面很敏感，而且我们表示也没有用。”

马英九说，随后话题集中到特朗普回到“一中政策”，他告诉艾普曼，“这是美国跟中共关系的基础，历经八位总统，12个任期，前后45年；如果有任何改变的话，对于美国和中国大陆的冲击，都是非常严重的。”

特朗普在就职前与蔡英文通话，一度表明要检讨“一中”政策，引起大陆严重关切；马英九说，幸好特朗普在2月9日表明“愿意尊重美国的中国政策，回到了原来的位置”，“我觉得这对台湾来讲，也是一个正面的事情。”

马英九表示，和艾曼普也谈到“特蔡通话”，“我说刚开始时，媒体‘很兴奋’，但很快就退潮了，担心这会变成未来特朗普和大陆谈判时的一个棋子。”

马英九表示，在国际社会，很多国家都有各自所谓的中国政策，“尤其是对台湾，都会有些保留或弹性，这也是一个非常普遍的现象。”而特朗普回归传统美国对华政策，“对美国也好，对大陆也好，对台湾基本上是有利的。”