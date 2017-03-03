驳卖台说 马英九：我只出卖台湾水果

（联合早报网讯）台湾前总统马英九2日在纽约大学法学院与师生交流，从钓鱼岛争端到南中国海仲裁，从司法改革到“卖台”骂名，无所不谈。他表示，“很多人说我‘出卖台湾’，但我只是‘出卖’台湾的水果。”

台湾《世界日报》报道，马英九2日下午与现任纽约大学法学院教授的恩师孔杰荣一起，在纽大法学院与座无虚席的百余名师生交流。面对现场占多数的法学院学生，马英九也多谈自己从国际法角度对钓鱼岛争端、南中国海仲裁等热点问题的见解。

对于任上因签服贸协议，引爆“太阳花运动”，也招致部分人对他“卖台”的指控，马英九指出，服贸协议旨在帮助台湾服务业，并举行过20场公听，而媒体采访台湾13所大学的经济系主任，12人支持，仅有一人反对，“这个反对的人说，服贸协议会让百万劳工进入台湾。” 马英九驳斥“这是个谎言！”

马英九表示，台湾是个小岛，对外贸易在经济中扮演极为重要角色。他指出，台湾非常渴望加入地区经济组织，是因为长期的外交孤立，只有加入经济组织，才能参与到国际经济中，在贸易谈判席上有一席之地。马英九也再度指出，特朗普上任后正式废除“跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)，台湾是最大的受害者。

马英九指出，中国大陆周边23个东南亚邻国中，过半最大贸易对象是大陆。他表示，在其上任伊始，台湾与大陆和香港的贸易占40％，很多人期待他任上会提高该比率，但其八年任期内，却致力将这一比率一直压在40％以下，而尽力发展与印度等东南亚其他国家的贸易，“不把鸡蛋放在一个篮子里”。

但他也指出，中国大陆是世界上最大市场，不可能置身事外，“什么都不放”，因此自己任期内致力改善和大陆关系。马英九笑称，被骂“出卖台湾”，而他“只是更多‘出卖’台湾的水果。”

面对在场诸多中国大陆的留学生，马英九列举法国和德国两大欧洲死敌，在二战后以大规模学生交流计划，成为亲密盟友，乃致成为欧盟建立的关键，表示自己任期内大力推动大陆学生赴台就读大学，指出自己希望更多两岸青年，能在年轻时便参与两岸交流，成为好朋友，“两岸未来便一定会建立起和平的关系”。