俞正声：强化理论武装 增强政治定力

（联合早报网讯）中国全国政协十二届五次会议3日下午3时在人民大会堂开幕。全国政协主席俞正声在2016年工作回顾中指出，在中共中央坚强领导下，政协全国委员会及其常务委员会全面贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，调查研究扎实深入，协商议政成果丰硕，民主监督实效增强，团结联谊广泛拓展，为实现“十三五”良好开局作出重要贡献。

据新华网报道，俞正声指出，一年来，常委会在履职过程中，加强统筹谋划，主要从四个方面夯实工作基础。

一是增强同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致的政治自觉。坚持把强化理论武装、增强政治定力放在首要位置，深入学习中共中央重大决策部署以及关于人民政协工作的重要指示，结合政协实际抓好贯彻落实。召开常委会议专题学习贯彻中共十八届六中全会精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围。认真学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会、纪念中国工农红军长征胜利80周年大会和纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的重要讲话精神，引导各党派团体和各族各界人士更加自觉地坚持中国共产党的领导，坚定“四个自信”，不忘合作初心，继续携手前进。

二是坚持把为“十三五”规划实施建言献策作为工作主线。聚焦全面建成小康社会重大任务，紧扣重点难点问题集中开展92项调研议政活动。特别是围绕农村贫困人口脱贫这一突出短板，动员各级政协组织和广大政协委员响应中共中央号召，为脱贫攻坚积极贡献智慧和力量。开展贫困人口易地搬迁、武陵山片区精准扶贫、延安赣南等革命老区和民族地区扶贫开发、发挥农业科技园扶贫作用等系列视察调研，召开“精准扶贫、精准脱贫，提高扶贫实效”专题议政性常委会议，分6个专题共议扶贫脱贫大计。鼓励和支持政协委员对口帮扶贫困县、参与“万企帮万村”行动、结对帮扶贫困户、捐资助学，产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、生态扶贫综合运用，推动形成脱贫攻坚合力。

三是推进中共中央关于政协协商民主建设重大改革举措落实。加强人民政协协商民主建设是全面深化改革的一项重点任务。着眼落实改革举措、推动政协工作，对人民政协协商民主建设实施意见贯彻执行情况开展阶段性评估，通过实地调研，推广经验，查找不足，改进工作，进一步完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议和专题协商会为重点，以双周协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政新格局。深化民主监督实践，组织18项重点监督活动。深入研究政协协商民主中的民主监督问题，总结各地政协开展民主监督新鲜经验，提出意见建议，为中共中央部署加强和改进政协民主监督工作提供参考。

四是强化政协调查研究基础性作用。坚持把改进调查研究作为提升整体履职水平的切入点，统筹部署全年视察调研工作，重点课题由主席会议成员牵头调研，政协专委会、民主党派、地方政协等参加，集合众智协力攻关，副主席带队共62人次、54项。注重沉到基层，“解剖麻雀”，用事实和数据说话，对具体问题一地一策、一事一策，对共性问题从制度机制上找办法，把脉、诊断、开方环环相扣，调研、协商、监督相互贯通，努力增强建言深度和实效。比如，“东北三省工业转型升级问题”调研，采取有分有合的模式，3位副主席带队，分16个子课题深入22个市地、87家企业，召开57场座谈会，形成总报告和22个分报告，提出重要意见建议。