傅雷之子起诉《傅雷家书》被侵权一案在京开审

（联合早报网讯）因认为台海出版社在未经许可的情况下擅自出版《傅雷家书》，并通过中关村图书大厦销售，傅雷的次子傅敏和该书著作权享有者合肥三原图书出版服务有限公司将该出版社和图书大厦告上法庭，要求停止侵权、赔礼道歉，并赔偿经济损失近40万元人民币。

中新社报道称，此案今天（3日）在北京市海淀区人民法院公开审理。80岁高龄的傅敏没有到庭，他委托代理律师出庭作证。

傅雷是中国当代著名翻译家，于1966年去世。《傅雷家书》是傅雷夫妇自1954年至1966年期间写给儿子傅聪和儿媳的家信，由次子傅敏编辑而成。该书最早于1981年在中国出版，被认为是一本优秀的青年思想修养读物，30多年来一直畅销不衰。

傅敏诉称，他是傅雷著作财产权的合法继承人，但是台海出版社未经许可擅自出版《傅雷家书》，而且在内容和编排上与傅敏汇编的《傅雷家书》版本高度相似，因此侵犯了傅敏汇编作品的著作权。

在当天的庭审现场，傅敏的代理律师称，涉案图书完全照抄《傅雷家书》，侵犯了傅敏享有的权利，侵权行为恶劣。傅敏曾于2010年开始在媒体上刊登版权声明，作为知名出版社的台海出版社，对此却不予理会，属于侵权故意。

傅敏的代理律师还表示，涉案图书既侵犯了《傅雷家书》的完整性，也侵犯了傅敏对整部作品的汇编权。

台海出版社的代理律师当庭承认，其行为侵犯了《傅雷家书》著作权，并声称涉案图书已经下架，停止了侵权行为。但是，对于傅敏提出的赔偿金额存有异议，认为金额过高。

傅敏的代理律师认为，《傅雷家书》作为课外辅导指定图书，每年都上销售排行榜，属于著名畅销书，印刷数量最少也在2万册。被告方则反驳说：“即使我方印刷5000册，发行也仅有2000册，而且价格不一定是定价。”

傅敏的代理律师向法庭出具了侵权图书封面、版权页、网购页、CIP数据、三份报纸登载的销售排行，以及侵权图书在其他网站销售情况等证据。此案没有当庭宣判，将择日判决。