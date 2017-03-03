台教育部：签署“不涉台独承诺书”大学增至六校

（联合早报网讯）台湾教育部今天（3日）表示，与中国大陆大学签署“不涉台独承诺书”的台湾大学校数已增至六校。

《自由时报》报道称，教育部国际司司长杨敏玲受访表示，今早看到媒体披露，才了解清大也有签承诺书，教育部正在加速清查中，目前掌握有签署承诺书的学校，包括中华大学、中原大学、朝阳科大、静宜大学、清大、世新等，仅清大是国立大学，这些学校均未事先向教育部申报，已违反两岸人民关系条例的相关规定。

杨敏玲表示，学校对学校签署的合作协议书，有向教育部申报之规定，承诺书属于协议书的一部分，但承诺书并未向教育部申报，属于程序不备，而内容部分也涉及政治性的问题，已违反两岸人民关系条例第33条。

违反两岸人民关系条例，可处罚新台币1万到50万元不等，杨敏玲表示，签署承诺书的大学，所签署承诺书的样态和内容不一，教育部在两周内清查完毕后，将开会作进一步讨论。

有媒体询问是否会影响学校招收陆生？杨敏玲表示，教育部鼓励学校招收陆生，大学也积极招收陆生，但仍要守法，教育部有责任提醒学校守法。

世新大学昨被质疑签署一中承诺书，立委陈亭妃今早再踢爆，顶尖大学清华大学为招收短期的中国大陆研修生，也签下了保证不会教一中一台等政治议题的承诺书。

杨敏玲受访时也证实，清大也有签承诺书。签署内容多为保证陆生来台短期研修，所上课程与一中一台等政治性议题无关。