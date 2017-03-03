人大代表：2016年中国新生儿45%来自“二孩”家庭

（联合早报网讯）全国人大代表、中国国家卫生和计划生育委员会科学技术研究所所长马旭今天（3日）透露，2016年中国共出生1700多万个婴儿，其中800多万个新生儿属于家庭生育的第二个孩子，占45%；2016年比2015年多出生195万个婴儿。

据中新网报道，马旭介绍，2016年广东、河南、河北、山东四个省出生的“二孩”均超过100万个。

“‘全面二孩’的效果肯定有，但生育意愿没有想象中那么旺盛。”马旭说，生育是个比较复杂的事情，涉及很多方面，要解决三周岁前的儿童上幼儿园等问题，此外，中国儿科医生和儿科床位供给不足也是问题。

全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉告诉澎湃新闻，二孩政策要想长期看稳，还需尽快完善相关配套措施。为此，他将在今年两会上提交相关议案，建议通过调整税收制度、合理分配教育资源、落实生育保险减少女性生育歧视等措施，进一步鼓励二孩生育。

“生育群体压力很大，面对二孩政策心有余而力不足。”朱列玉指，一份媒体调查显示，72%的受访者在养育“二孩”的同时，还面临着养老的压力，“上有四老下有一小”的现实难题严重影响了他们的生育意愿。

2015年10月，中共十八届五中全会宣布“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。2016年1月，全面二孩政策正式实施。2016年10月出版的《中国统计年鉴2016》显示：2015年，中国育龄妇女的“总和生育率”（是指该国家或地区的妇女在育龄期间，每个妇女平均的生育子女数）仅为1.047。