台湾精品新南向首航 黄志芳亲征印尼

（联合早报网讯）配合台湾政府新南向政策，台湾外贸协会今天（3日）在印度尼西亚举办“新南向市场启动记者会”，象征今年一系列推广新南向活动的起点，董事长黄志芳也入境随俗着当地传统服饰亲自推广台湾精品。

中央社报道称，经济部国贸局为协助台湾品牌行销国际，委托中华民国对外贸易发展协会执行“台湾产业形象广宣计划（IEP计划）”，并从1993年起开始办理“台湾精品选拔”迄今。

为配合政府新南向政策， 贸协今天在印尼举办IEP计划“新南向市场启动记者会”，由黄志芳率员领军亲征，众人也入境随俗穿着当地传统服饰亮相，力助台湾企业的优质创新产品拓销国外，同时也作为2017年于新南向国家一系列推广活动的起点。

黄志芳致词时表示，印尼为东协经济火车头，也是个年轻有活力的国家，台湾自去年起就积极提出涵盖产业、贸易、投资、观光、文化及人才等各领域双向交流合作计划，与印尼建立实质伙伴关系。

同时， IEP计划也积极建立台湾产品在东南亚市场的良好形象，希望透过具体产品体验活动，以建立起当地消费者对台湾精品的好感度，并进而提升至智慧解决方桉及系统整合等产业等级合作。

国贸局长杨珍妮也表示，台湾科技产业及创新实力不容小觑，而东南亚国家在产业发展阶段及天然资源方面，恰与台湾成互补型态，双方在资通讯、升技医疗、造船及农渔业等产业领域，都具有很大的合作空间。

贸协秘书长叶明水也补充说，今年 5月将继续在印尼办理台湾形象展及台湾周等活动，展览内容包括有台湾精品区、绿色台湾循环未来形象区、台湾农业形象区、健康产业形象区、揽才媒合专区、台湾设计力及台湾观光等形象区，传达台湾高科技可应用在新南向国家各式产业和生活上，积极开拓合作机会。

贸协表示，本周末将同步在印尼雅加达Central Park购物中心办理台湾精品推广活动，将展出56个台湾品牌、超过130件产品，可望引发参访热潮。