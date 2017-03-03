云南临沧车祸大巴车主：水泥罐车有强行超车行为

（联合早报网讯）云南临沧境内一辆大巴车日前与一辆水泥罐车相撞，造成九人当场死亡，一人抢救无效死亡，另有38人受伤。目前伤者没有生命危险，事故原因仍在调查中。涉事大巴车主陈烈泉今天（3日）上午表示，他从大巴车上受伤的驾驶员处获悉，事发时，水泥罐车有强行超车行为。

新京报今天报道，2日晚11时半左右，一辆驶往临沧方向、载有两人的四川牌照运载水泥罐式重型货车与一辆云南牌照、载有47人的客运大巴相撞，事故死伤惨重。

大巴车上两名驾驶员一人受伤，一人死亡。大巴车主陈烈泉说，两名司机驾龄均超过20年。受伤的驾驶员称，事发时，原本行驶在大巴车后的水泥罐车有强行超车行为。

陈烈泉介绍，涉事大巴于2日下午6时从云南耿马县客运站出发，驶往昆明，全程700公里左右，按照预定时间，将于3日上午9时抵达。事发路段位于云县境内，山高路陡，有大量弯道，道路状况复杂。

据悉，涉事大巴属临沧市交通运输集团，由四川人陈烈泉承包部分线路，至今已一年多。陈烈泉表示，大巴车的车辆及乘客均有保险。

新华社报道，临沧市委、市政府事发后立即启动应急预案，市县交警、消防、救护、安监、卫生、交通等部门人员赶赴现场，开展救援工作。目前，伤者已送往医院救治，事故调查及善后处理工作正在进行中。

云南网3日报道，因为大巴车门严重变形，救援官兵从车窗爬入，救出了20名被困人员。