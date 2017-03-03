俞正声：肯定人大释法 贯彻一国两制

（联合早报网讯）香港立法会去年底的“宣誓风波”促使北京对香港基本法进行释法，引起香港部分人士不满。中国全国政协主席俞正声今天在工作报告中明确表示，政协常委会支持政协委员对人大释法“正面发声”，并说政协接下来要支持香港特首和特区政府“依法施政”。

中国全国政协十二届五次会议今天在北京开幕。俞正声宣读工作报告时，回顾去年主要的港澳工作，其中就包括人大释法问题。

香港两名本土派当选立法会议员梁颂恒及游蕙祯，去年10月宣誓就职时展示“香港不是中国”的横幅，并在念誓词时故意用侮辱性的念法来念英语的“中国”，而被宣告宣誓无效、延后监誓。

中国全国人大常委会过后对香港基本法第104条作出解释，确定以“不真诚、不庄重”方式宣誓将视为宣誓无效，并且不得重新安排宣誓。人大的释法具有最高司法权威，香港的司法机关必须完全遵守，无上诉程序可循。

俞正声今天肯定了人大释法，并表示支持政协委员对此正面发声。

谈到今年的港澳工作，俞正声说，要坚定不移贯彻“一国两制”“港人治港”“澳人治澳”、高度自治的方针，支持特别行政区行政长官和政府依法施政。

针对香港一些青年近年出现港独思想，俞正声强调，要推进港澳青少年赴内地体验学习、研修考察，“推动爱国爱港、爱国爱澳力量发展壮大”。

不过，和去年的报告相比，俞正声今年没有再提及要“严格依照宪法和基本法办事”。

有分析认为，去年人大释法事件影响了北京的形象，一些原本不支持港独的人也认为北京无需下此重手。香港法律界人士担心，人大释法将设下先例，侵蚀香港法院对法律的解释权。

因此，政协今年不提“依照宪法和基本法办事”，或许是不想再激起港人的过激反应。

但熟悉香港事务的广州中山大学岭南学院财税系主任林江告诉《联合早报》：“中央不提，并不代表北京不想强调这一点。而且，‘一国两制’的表述中，就已经包含了按照基本法办事的成分。”

至于对台工作，俞正声重申，要坚持“九二共识”共同政治基础，坚决反对任何形式的台独分裂行径。他也说，要深化政协委员与台湾民意代表机制化交流，加强与台湾基层一线和青年一代交往交流，厚植两岸关系和平发展的民意基础。

台湾总统蔡英文去年5月上任至今，一直拒绝明确承认“一中”，不愿接受“九二共识”，也不提出能够替代的新表述。

和去年不同的是，俞正声在今年的报告中，没有提到要“促进两岸经贸文化交流合作”。

分析认为，这显示大陆有意在贸易领域“惩罚”台湾。大陆商务部数据就显示，2016年大陆与台湾贸易额为1796亿美元（2544亿新元），同比下降了4.5％。

另一方面，俞正声今天也强调了中共对政协民主监督的领导，并表示要坚持“不打棍子、不扣帽子、不抓辫子”，鼓励敢讲话、讲真话，尊重和包容不同意见、逆耳之言和尖锐批评，真正做到既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章。

但他也表示，对任何违背四项基本原则的言行，都必须“态度鲜明、立场坚定地坚决反对”，确保政协民主监督的正确政治方向。

本次会议共有10名全国政协委员因严重违纪而被撤销委员资格，包括海南省原政协副主席林方略、原国务院法制办副主任夏勇等。

另据媒体统计，去年两会以来，包括香港特首梁振英、原国家发改委主任徐绍史等在内的11人，获增补为政协委员。