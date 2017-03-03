姚明：从“移动长城”到“姚主席”

（联合早报网讯）巨人出现，总是鹤立鸡群。

自2013年起，每逢中国全国政协年会开幕，全国政协委员、知名篮球明星姚明只要在人民大会堂外现身，媒体肯定不会遗漏，因为目标实在太大了。大批记者疯狂围堵姚明，总是砌成一幅小矮人推着巨人走的滑稽画面。

今天下午约2点40分左右，姚明现身了，还更受瞩目。因为这位身高229公分的高个儿刚刚有了一个更“高”的衔头——中国篮协主席。

“姚主席！今年有什么提案吗？”“姚主席！当篮协主席，有什么想法吗？”“姚明，抬头！”现场一片混乱。尽管各路媒体边走边问，但姚明在保安护送下仍一语不发、低着头走进会场。

本月23日，姚明如外界所料当选中国篮协主席，这也是中国篮协成立后第一次由体制外的社会人士担任主席，引发舆论关注。中国国家体育总局党组成员、局长助理李颖川当天在篮协换届大会上高度评价说，这是“中国篮球乃至中国体育事业改革发展的又一个标志性事件”。

中国篮协原则上是一个民间组织，但因为体制问题，篮协主席一向由正局级的体制内官员担任。去年底，中国新任国家体育总局局长苟仲文在传达关于篮协未来改革的精神时，已指明改革举措之一是要让“篮球人”当篮协主席。据中国媒体报道，苟仲文当时明确钦点：“可以让姚明担任篮协未来的主席。”

在中国改革进入深水区的当下，姚明以民间人士身份当上篮协主席，被视为中国篮球去行政化、打破官僚垄断的一次突破性改革尝试，坊间甚至诸多猜测：苟仲文可能在中共高层授意下，钦点姚明当中国篮球改革旗手？是不是有一位比国家体育总局局长分量还更重、对体育感兴趣的中共高层领导人力挺姚明？

中国体育一向奉行的“举国体制”，集中全国人力、物力、财力发展体育项目，为体育事业作出很大的贡献。但随着市场经济体制的建立，举国体制的弊端也逐渐显现，体育行政机构“政事不分”“管办不离”，职业联赛变异为“伪职业化”，走向市场变异为“伪市场化”，半吊子改革甚至导致职业化过程中出现“假、赌、黑”现象。

《人民日报海外版》微信公号“侠客岛”在《姚主席的意义》一文中就指出，中国篮球长期以来“管办不分”，篮球管理中心“既当裁判员、又当运动员”，篮管中心和篮协就是“一套人马、两块牌子”，篮协相对是“虚”的。

文章进一步指出，篮管中心是事业单位，没有盈利性，但要负责把篮球的事业做大做强，另一方面，篮协下面又有很多子公司，负责诸如CBA联赛的商务运作、广告合作等市场事务，直接参与到市场运作当中。在这种情况下，必然会把社会资源向自己倾斜，比如举办赛事这样的行为，必然将形成既得利益，自身也不会有改革动力，因为要自己革自己的命是困难的。

姚明担任篮协主席，在某种程度上是倒逼改革。中国官方和舆论显然也对姚明接掌中国篮协主席寄予厚望，并为其护航。本周二（2月28日），有媒体爆料称，姚明提出三项改革CBA的建议，全被席上球队代表否决，引起网络热议，篮协立即通过《人民日报》表明事件“不符合事实”。

中共总书记习近平多次强调，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，那么“管办分离”“政企分开”，让中国篮球、足球等走向社会化，政府部门和事业单位从竞争性领域退出来应是大势所趋。

由“姚主席”扛旗撬动举国体制，被视为符合大部分中国民意的一次改革尝试。舆论期待姚明给中国篮球和体育制度带来更多变革，也期盼这种改革精神，能为进入攻坚期的中国经济、社会、文化等多个领域的改革，传递推波助澜的正能量作用。