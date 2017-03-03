于泽远：重返核心时代的两会

另眼看两会

（联合早报网讯）在激昂的迎宾曲伴奏声中，中共总书记习近平率政治局全体委员进入人民大会堂会议大厅主席台，在中央的一排座位上依次落座。这排座位的正中心，就是习近平的位置。

每年3月3日，中国政治精英都要集中向外界展示以上场景，它标志着全国政协和全国人大年会（两会）拉开了帷幕。

中共最高领导人一向坐在两会主席台的中心，但与过去14年不同的是，习近平今天下午首次以中共领导“核心”的身份亮相两会。

当习近平昂首阔步出现在主席台上时，2000多名全国政协委员用热烈的掌声表达了对他的欢迎和拥戴。

中共政治局常委、全国政协主席俞正声今天在报告中多次提到习近平核心，强调去年10月中共十八届六中全会确立习近平的核心地位“具有十分重大而深远的意义”，誓言今年要“更加紧密地团结在以习近平为核心的中共中央周围”，“把迎接十九大、服务十九大，学习宣传贯彻十九大精神，作为贯穿全年的重大政治任务切实抓好”。

俞正声点出了今年两会的政治主题，那就是维护习近平的核心地位，迎接下半年中共十九大的“胜利召开”。

毋庸讳言，当下的中共党情和中国国情需要强调领导核心和政治权威。在没有核心的胡锦涛时代，“九龙治水”“号令出不了中南海”等弊端不仅让腐败蔓延，还直接威胁到中共高层的团结和全党的统一。在高度集权的政治体制下，高层一旦出现分裂，震荡将波及整个社会。这是中共重新确立领导核心的重要考量，即通过维护核心保持全党的团结和统一。

但两会毕竟不是中共党内会议。除了弹性较小的政治主题，两会还将讨论许多与经济、文化、社会和民生密切相关的具体议题，几千名政协委员和人大代表需要更大的言论空间，才能把两会开成官方所说的团结、民主、奋进的大会。坚决维护核心的政治主题会不会影响团结、民主、奋进的目标，应该是今年两会的一个看点。

坦率地说，维护权威与广开言路、发扬民主之间难免有矛盾。当权者如果缺乏必要的视野和自信，肯定会觉得一些批评性的言论刺耳甚至“忤逆”。但两者之间也不是非此即彼，如果当权者具备足够的胸襟和智慧，开放言路不仅不会有损权威，还可能让权威在更大范围内得到认同。

俞正声今天在报告中说，官方要坚持“不打棍子、不扣帽子、不抓辫子”，鼓励敢讲话、讲真话，尊重和包容不同意见、逆耳之言和尖锐批评，真正做到既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章。

果然如此，今年的两会还是有不少看头。