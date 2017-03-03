两蒋公仔遭下架 受害厂商批绿色恐怖

（联合早报网讯）台湾文化部宣布中正纪念堂停售国父、两蒋公仔，受害厂商林盛章今天（3日）说，政府事前完全没通知要下架，批蔡政府让百姓无法生存，“根本就是绿色恐怖”。

国民党文传会副主委胡文琦今天召开“给我生意好做，意识型态少来”记者会，邀请中正纪念堂贩买国父、两蒋文创商品厂商林盛章到场，并现场展示遭下架的政治人物公仔。

胡文琦表示，文化部长郑丽君说有通知厂商下架时间、下架商品仅约10%、对厂商生意影响不大等，根本是从头到尾说谎，蔡政府意识型态施政，天怒人怨、民不聊生，台湾人民眼睛雪亮，请文化部不要想藉此转移蔡政府执政无能的焦点。

林盛章说，今年2月25日在事前没预警的情形下，公仔商品遭下架，蒙受严重损失，他从2008年在中正纪念堂销售公仔迄今八年多，今年二二八前夕文化部意识型态的去蒋风暴，如今让他仓库中上万公仔不知何去何从，从过往全盛时期每个月平均新台币20余万元的收入，下降到现今一个月不到10万元，影响严重。

林盛章强调，他是这场二二八风暴的受害者，蔡政府不是想拼经济，而是要让百姓无法生存，一天就要求商品下架，毫无缓冲时间，根本就是绿色恐怖。

胡文琦表示，文创商品没有国界，厂商贩售公仔是在商言商，不分党派纯粹为了生计，绿营以往曾质疑仅贩卖国民党政治人物的商品，但其实包括扁帽、蔡英文三只小猪等商品，对厂商来说，若有市场什么都可卖，与政治根本毫无关係，但非常遗憾郑丽君为了转移执政无能焦点而勒令商品下架。

胡文琦强调，蔡英文说人民的声音政府若听不到，可以大声点，政府再听不到人民可以拍桌、翻桌，若蔡英文再继续意识型态施政，国民党要代表人民翻桌。