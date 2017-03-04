北京机场直击 涉金正男案朝鲜男子李正哲现身 场面混乱

（联合早报网讯）本报记者北京机场现场直击，被指涉及金正男遇刺案的朝鲜男子李正哲（47岁），在警察的保护下，于今天（4日）凌晨1点53分在北京国际机场抵境处现身。

守候多时的30多位记者一窝蜂涌上前拍摄采访。现场霎时人推人，一片大乱，记者接连突破封锁线往前冲。混乱中，李正哲高声喊了一句话，据知，他那句话的意思是，”你们不守秩序，我就不接受采访”。在一阵推挤中，警察把李正哲护送上手扶梯，往北京首都机场三楼的方向离去。

据本报了解，李正哲将被送到朝鲜驻华大使馆去，据称今天下午将搭机返回朝鲜。

李正哲昨天早上约8时50分从马来西亚雪邦警察局被释放，并移送移民局扣留所。下午时分被移民局官员送往吉隆坡国际机场遣送出境。

马来西亚副首相阿末扎希昨天在记者会上指出，当局已宣布李正哲是“不受欢迎人物”，并将他列入禁止再度入境的黑名单。他表示，“他（李正哲）将由两名朝鲜大使馆官员陪同，他们先搭机飞往北京再转机回平壤。”

阿末扎希表示：“他（李正哲）持工作准证到马国一家公司工作，但警方发现他并未在该公司上班，还参与一些当局不允许的活动……其旅行文件也已逾期，所以政府决定根据外交程序遣返他。”

最新消息，请留意《联合早报》报报道。（沈泽玮林子恒北京报道）