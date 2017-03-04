金正男案嫌犯李正哲在朝驻华使馆喊话：遭马国逼供

（联合早报网讯）金正男遇害案中因证据不足在马来西亚获释的朝鲜人犯李正哲，今天凌晨抵达北京，并于早上2时45分左右在朝鲜驻华使馆与大批中外媒体发言与回答提问，历时约20分钟。他用朝鲜语声称，自己是被冤枉的，并指马来西亚伪造证据，对他进行逼供。李正哲讲到激动时一度哽咽。

李正哲说：“他们为抹黑我，拿出毫无根据的'在什么酒店里的关系'、并指我和不认识的使馆人员和工作人员之间联系，是我下的'指令'。他们还把手机通话记录印出来了，但是我的手机里却没有跟他们通话的记录，于是我说：'你仔细看！我的没有，怎么在你们印出来的记录上就有？'”

李正哲说：“我终于发现，他们想要给我蒙上虚假的证据后，背叛祖国，让我抹黑我们共和国（指朝鲜）的尊严。”

李正哲称，他“不能只弄清事实而已”，身为朝鲜公民，他必须“斗争”、“守护共和国的尊严”。

他也指控马来西亚警方威胁他，如果不认罪，他的妻子儿女都会被逮捕入狱，认罪就能在马来西亚好好生活。

他说：“我第一次坐牢，真的很痛苦。但我必须要坚持。共和国的公民，不能被屈服。我有了信心，怎么能会有这样的信心？因为我后面有国家！”

李正哲说到这里有些哽咽，激动地说：“党给我穿、给我东西、养我长大，因为有党，我这半个月才不会受骗上当。因为我这是我第一次坐牢，很痛苦。”

“我心里总是唱歌，'那条小溪流到哪里？流到辽阔的朝鲜。我的心流到哪里？我的心流到将军星那边！'我一天唱数十遍，才克服难关。”

以下是李正哲回答记者的提问：

记者问：你在马来西亚做什么工作？

李正哲答：我从马来西亚进口肥皂原料。

记者：之前有说事发现场有李正哲你的车？你怎么看？

李正哲：我不知道。

记者：李正哲的车怎么在机场？你没有去过机场？

李正哲：没有。我不知道。我的车怎么能在那里？

记者：你认识玄光哲吗？

李正哲：他说什么？

记者：你认识朝鲜驻马来西亚第一秘玄光哲吗？

李正哲：我认识朝鲜驻马使馆的工作人员。但你只说名字，我怎么回答？

记者：马来西亚方面说，玄光哲知道此次事件。

李正哲：我15天亲身经历了，马来西亚说的我都无法接受。

记者：你的车为什么在机场？

李正哲：车子不可能在那里。

据传李正哲将于今天下午2点和朝鲜副外长一起飞离北京返回朝鲜。但据最新消息指，李正哲今天下午还会在朝鲜驻华使馆举行一场记者见面会。下一趟离开北京前往平壤的航班是在下星期二（3月7日）。（沈泽玮 林子恒 北京报道，姜贵瑛翻译）