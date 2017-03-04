美人权报告指中央侵港自治司法 港府：外国政府应尊重法治勿干预港内部事务

（联合早报网讯）美国国务院发表2016年度全球人权报告，批评中央政府侵犯香港自治及香港独立司法系统。香港政府发言人回应称，“外国政府应尊重法治及香港独立的司法制度，不应干预香港特别行政区的内部事务”。

据明报报道，美国国务院发表2016年度全球人权报告，关于香港部分，报告指最大的人权问题是中央政府侵犯香港自治，特别指出去年11月7日全国人大常委会自行作出无必要的释法，侵犯香港独立司法机关处理问题的能力，导致两名当选的反对派立法会议员失去议员资格，特区政府亦正透过司法覆核挑战另外4名民选议员资格。

报告又说，虽然2016年立法会选举主要是以自由和公平方式进行，惟香港政府制度限制了选民选择政府的能力。报告另提到，香港市民仍然关注铜锣湾书店事件，认为调查欠缺透明度。

香港政府发言人透过新闻处回应称，有关立法会议员案件仍在司法程序当中，“外国政府应尊重法治及香独立的司法制度，不应干预香特别行政区的内部事务”。

发言人强调，香港一直严格按照《基本法》规定实行“高度自治”、“港人治港”，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实，形容“这已是国际社会有目共睹的”。

发言人又说，根据《基本法》第158条，全国人大常委会享有《基本法》解释权，“全国人大常委会解释《基本法》的权力，是香港特区的宪制秩序的一部分，亦为香港法院所认同”。