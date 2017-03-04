天舟一号将于4月中旬发射 与天宫二号进行三次对接

（联合早报网讯）中国载人航天工程新闻发言人今天（4日）表示，天舟一号货运飞船将于4月中下旬在文昌航天发射场发射，并开展货物运输补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等多项关键技术试验。

据新华网报道，这是中国载人航天工程空间实验室阶段的收官之战，对于空间站工程后续任务顺利实施具有极为重要的意义，将标志着中国载人航天工程胜利完成“三步走”战略中的“第二步”任务，为空间站建设任务奠定坚实技术基础。

按计划，天舟一号发射入轨后，将与在轨运行的天宫二号先后进行3次自主快速交会对接、3次推进剂在轨补加，以及空间应用和航天技术等多领域的实（试）验项目。期间，天舟一号与天宫二号组合体在轨飞行约两个月，天舟一号独立飞行约3个月。完成既定任务后，天舟一号将受控离轨，陨落至预定安全海域；天宫二号留轨继续开展拓展试验和应用。

目前，天舟一号飞行任务各项准备工作正按计划紧张开展。其中，天舟一号货运飞船正在发射场区开展相关测试工作；发射天舟一号的长征七号遥二火箭，已完成出厂前的各项准备工作；各类空间试验载荷，已完成产品生产和测试工作；天宫二号在轨运行状态良好；文昌航天发射场、测控通信系统和空间站系统，正在按计划进行任务相关准备工作。

据报道，中国载人航天工程自1992年9月21日立项以来，25年间始终按“三步走”战略分步推动实施。当前，空间站研制建设各项工作正在稳步推进，后续将先后发射空间站核心舱和实验舱，计划2022年完成空间站的在轨组装建造。