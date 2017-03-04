纽约时报广场再现中国元素 外媒称致敬“中国梦”

（联合早报网讯）“世界的十字路口”——纽约时报广场最显眼的广告位置又一次被中国元素占领。3月3日，一则“中国，让美梦发生”的宣传片现身纽约时报广场巨型LED大屏，引起众多游客以及美国媒体的关注。

中新社报道称，与以往诉求明确的官方宣传片或企业广告不同之处在于，这则宣传片除了这句话之外并未作任何解释，因此其文字背后的用意耐人寻味。

美国媒体《环球顾问》（Globe Advisor）刊登的一则消息称，这则广告的发布时间恰逢中国年度盛会在北京举行。因此，被视为致敬“中国梦”之举。与“美国梦”相似相通，“中国梦”是一个在中国家喻户晓的概念，旨在激励民众为民族复兴而奋斗。

然而，有美国媒体注意到这则广告并非官方行为，大屏底端的显眼标志——喜临门，表明是这家企业发布了这一广告。这家来自中国的民族寝具品牌，床垫年销售数量高达600多万张。据悉，3月3日是该品牌成立33周年，从一家小作坊到全球知名品牌，这正是实现“中国梦”的万千群体中一个典型的代表。

那么，“中国，让美梦发生”到底想表达什么？《每日先驱报》（Daily Herald）网站刊登的报道分析认为，在当下正在发生的大众创业潮中，中国，已经成为美梦发生的乐土——这或许正是这家企业想表达的。

喜临门是中国众多雄心勃勃的民族品牌的代表。它们受益于中国的快速发展，如今正在或者准备进入国际市场大展拳脚。而在时报广场投放广告被认为是它们进入全球消费市场的一个重要标志。

近年来，中国元素频繁出现在纽约时报广场，如中国国家形象片、中国春节宣传片《乐享春节》以及南海主题宣传片、四川成都大熊猫形象片等。中国各行各业的杰出代表如谭盾、郎朗、袁隆平、杨利伟、姚明等都曾出现在宣传片中。

对于越来越多的中国官方及民间机构、企业在海外发布宣传片，有分析称，社会各界“主动、多元、民主、透明”地参与到国家形象的构建中，好比是启动了一个按钮，表明各方正试图在外部世界的语境中说话，去告诉世界一个真实的中国。

纽约时报广场是繁华的商业和娱乐中心，被称为“世界的十字路口”，是世界上刊登户外广告最佳地段。据官方统计，时报广场每年吸引约4000万来自世界各地的游客。由于近年来该广场周边的广告经常被中国元素“刷屏”，因此有评论称有着“世界十字路口”之称的纽约时报广场越来越像中国一线城市某个中央商业区的街口。