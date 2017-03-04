汪明荃：充分发挥香港沟通中外优势

（联合早报网讯）全国政协十二届五次会议今天（4日）下午召开香港、澳门委员联组会议。港区全国政协委员、演艺界知名人士汪明荃在发言中建议，应充分发挥香港沟通中外的优势，向海外传播中华文化。此外还应加强对香港青年的中华文化教育，增强他们的国家民族认同。



据新华社报道，汪明荃说，香港是向海外传播中华文化艺术的最佳平台。基于特殊的历史原因，香港在回归祖国以前，已确立了中西文化交融的特色。香港的经济成绩有目共睹，但其成功最重要的精神因素还是中华文化，它是社会大众心灵导向的明灯。当前，香港沟通东西方文化的优势依然存在。

汪明荃表示，香港回归后成功实践“一国两制”，香港人当家作主。除了要面对经济社会发展的各项挑战，政府和社会还应重视向青年传承中华文化，培养他们对中华文化的认同感，对国家民族的归属感。

“我深信国家要富强，经济、军事、文化三个范畴缺一不可。”汪明荃说，香港社会的当务之急，就是让社会大众特别是青年，认识中华文化及历史。

汪明荃还建议，在香港传承中华文化要重视粤剧的作用。粤剧是岭南文化的瑰宝，它在香港土壤生根后，因应历史及文化变迁，发展出有香港特色的粤剧。随着时代发展，粤剧在香港也经历了兴衰起伏，但仍保持顽强的生命力。回归以后，香港粤剧在加入现代元素的同时，仍保存了最传统的表演法，例如排场戏、神功戏等，也将中华文化慎终追远、睦邻友爱、和衷共济的传统价值传承下来。

目前，已有香港的粤剧社团将粤剧课程引入中学和大学，并通过网上社交平台向青年人介绍、推广粤剧，还有社团向“一带一路”沿线地区的大学生介绍粤剧。汪明荃认为，应采取措施鼓励粤剧推广活动，帮助这一珍贵的岭南传统文化薪火相传。

“我深信如能在传承传统文化的基础上，继续善用中西兼容的文化优势，香港对于帮助中华文化艺术在世界传播，一定会更加有为。”汪明荃说。